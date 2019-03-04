تكنولوجيا: صراع جديد بين “أبل” و”إل جي” بسبب تقنية شاشات أوليد OLED

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أعلنت شركة “أبل” الأمريكية Apple عن حصولها على براءة اختراع في تقنية Crystal Sound OLED، أي أن شاشات هواتفها ستتمتع بشاشة “أوليد” OLED.

ويمكن لشاشات “أوليد” توليد الصوت عبر الاهتزازات والاستغناء عن السماعات، من خلال وجود منبع ضوئي منفصل قادرة على بعث الضوء على مستوى كل بيكسل بمفرده، أي أن كل بيكسل يصدر الضوء ذاتيا من تلقاء نفسه، لذلك تتميز شاشات OLED عن غيرها.

قبل “أبل” قد أعلنت شركة إل جي الكورية الجنوبية LG، أن هاتفها الذكي G8 سيأتي بشاشة OLED، وأن الشاشة ستأتي بتقنية لتوليد الصوت، وأطلقت الشركة على التقنية اسم Crystal Sound OLED، وأن التقنية ستجعل الصوت أكثر نقاءا، كل هذا وضحته “إل جي” قبل أن تعلن “أبل” عن حصولها على براءة اختراع.

وقررت شركة “أبل” منذ شهور تخفيف الاعتماد على شركة “سامسونج” Samsung فى تصنيع شاشات هواتفها، والاستعانة بـ”إل جى” كمورد ثانوي، حيث طلبت منها ما يتراوح بين 2 و4 ملايين شاشة OLED.