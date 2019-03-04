فاتورة مكونات الهاتف +Galaxy S10 تقدر بنحو 420 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - وضع الخبراء في TechInsights أيديهم على الهاتف +Galaxy S10، وقاموا بنشر فاتورة تقديرية للمكونات المستخدمة في هذا الهاتف بعد إخضاعه للتفكيك. حساباتهم تشير إلى أن التكلفة الإجمالية للمكونات المستخدمة في +Galaxy S10 تبلغ 420 دولار أمريكي.

الآن، قبل أن ننتقل إلى سرد التفاصيل، فدعونا نوضح بأن هذه هي تكلفة المكونات المستخدمة في الهاتف +Galaxy S10 والتجميع فقط، وهذا ما يعني بأن هذه التكلفة لا تشمل البحث والتطوير والتسويق، والأمور الأخرى.

ووفقا لهذه الفاتورة، فالشاشة هي العنصر الأغلى في الهاتف +Galaxy S10 نظرًا إلى أنها تكلف 86.50 دولار أمريكي، ويأتي المعالج في المرتبة الثانية بسعر 70.50 دولار أمريكي. بقيت التكلفة الإجمالية لهذين المكونين من دون تغيير تقريبًا مقارنة مع +Galaxy S9. ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن الشاشة الكبيرة والمعقدة من حيث التصنيع بسبب الثقب المخصص للكاميرا الأمامية أصبحت أغلى بنحو 9 دولارات مقارنة مع الشاشة المستخدمة في +Galaxy S9، ولكن المعالج Exynos 9820 أصبح أرخص بنحو 10 دولارات مقارنة بالمعالج المستخدم في الهاتف الرائد السابق للشركة.

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في نفس الوقت، ظلت التكلفة الإجمالية لكل من الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية كما هي عند حدود 50.50 دولار أمريكي، ولكن تم الآن رفع سعة الذاكرة العشوائية إلى 8GB، في حين تم رفع سعة الذاكرة الداخلية إلى 128GB علمًا أن الهاتف +Galaxy S9 وصل مع 6GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية.

الكاميرات الخمسة في الهاتف +Galaxy S10 تضيف ما يصل إلى 56.50 دولار أمريكي. عموما، عملية التفكيك الكاملة للهاتف +Galaxy S10 تسلط الضوء عن قرب على المكونات الرئيسية للهاتف. توجه إلى هذا الرابط هنا للحصول على التفاصيل الكاملة.