رئيس آبل يقول بأن الشركة ” تدحرج النرد ” على منتجات جديدة ستجعلك ” مذهولاً “

فاطمة أيت طالب - دبي - عقدت شركة آبل اجتماعاً مع المستثمرين في كوبرتينو في نهاية الأسبوع المنصرم حيث حصل Tim Cook على فرصة لمناقشة منتجات أبل المستقبلية لفترة وجيزة وبطريقة غامضة. في حين أنه لم يدخل في تفاصيل كثيرة حول المنتجات التي قد نتوقعها من آبل، فقد نقلت وكالة الأنباء بلومبرج عن Tim Cook قوله للمستثمرين أنه ” لم يكن أبدًا أكثر تفاؤلاً ” بشأن الشركة كما هو اليوم وأين تتجه إليه.

وقال السيد Tim Cook أن شركة آبل ” تزرع البذور ” و ” تدحرج النرد ” على المنتجات التي ستصل في المستقبل والتي ” ستجعلك مذهولاً “. نأمل أن يعني هذا أن شركة آبل سوف تبدأ في إتخاذ المزيد من المخاطر مع المنتجات في المستقبل القريب. يقول Tim Cook أن هناك ” خارطة طريق طويلة وعظيمة من المنتجات الرائعة ” المتعلقة بـ Apple Watch و AirPods. يمكننا توقع المزيد من الميزات المتعلقة بالصحة في Apple Watch في المستقبل.

كما ذكر الرئيس التنفيذي لشركة آبل أن هناك خططًا لخفض سعر MacBook Air المزود بشاشة Retina والذي يكلف حاليًا 1200$. وفي نفس الوقت، قال السيد Tim Cook بأن الشركة في طريقها لمضاعفة إيراداتها من الخدمات بحلول العام 2020 إلى 50 مليار دولار أمريكي. ويشاع بأن شركة آبل ستعقد حدثًا يوم 25 مارس للإعلان خدمة إشتراك جديدة من أجل الأخبار والمجلات، وربما خدمة أخرى منافسة لخدمة Netflix لبث الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية.

على الرغم من أن السيد Tim Cook لم يناقش خطط آبل لنظارات الواقع المعزز والتي تردد منذ فترة أن شركة آبل تعمل عليها، فهو تحدث عن خطط شركة آبل على المدى الطويل لإنشاء معالجاتها الخاصة من أجل منتجاتها والتي يمكننا أن نبدأ في رؤيتها بعد خمس سنوات من الآن.

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شهدت آبل أول إنخفاض في مبيعات iPhone خلال موسم أعياد الميلاد منذ العام 2001. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فـ iPhone هو الجهاز الأكثر حصدًا للأرباح بالنسبة لشركة آبل، ولكن هذا الجهاز بالذات شهد إنخفاضا واضحًا في المبيعات بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك إرتفاع الأسعار إلى جانب حقيقة أن الأشخاص يحتفظون الآن بهواتفهم الذكية لمدة أطول.

في السنوات الأخيرة، كانت شركة آبل في الغالب تطلق منتجات يتم ترقيتها تدريجيًا بدلًا من منتجات جديدة تمامًا. وبالتالي، يتوجب على شركة آبل العودة إلى الإبتكار من جديد. عندما قامت آبل بإطلاق iPhone في العام 2007، تغير قطاع الهواتف الذكية جذريًا، ويتطلع الكثيرون الآن إلى أن تقوم شركة آبل بإطلاق منتج جديد يغير الحياة مثل iPhone.