شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. سماعات AirPods 2 تصل 29 مارس وانتقادات جديدة لـ فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان هناك العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة في عالم التكنولوجيا التي جرت على مدار اليوم، وإذا كنت من محبي متابعة أخبار التقنيات الحديثة وكل ما تكشف عنه الشركات العملاقة أولاً بأول، ففيما يلى نرصد أبرز الأخبار والتطورات التى تم نشرها في هذا المجال خلال الساعات الماضية. كبسولة الفضاء "دراجون" تلتحم بنجاح بمحطة الفضاء الدولية مليار دولار و230 ألف قتيل.. تفاصيل أسوأ عاصفة مرت بتاريخ البشرية

عاصفة تقرير يكشف: فيس بوك لا يهتم بحل أزمة الأخبار المزيفة سوى فى أمريكا وأوروبا مايكروسوفت تنهى عمل خدمات تتبع اللياقة البدنية تسريبات: أبل تسعى للإعلان عن سماعة AirPods 2 فى 29 مارس الجارى سائقو "أوبر" يتهمون عمدة لندن بالتمييز العنصرى تكنولوجيا غيرت حياتك × 15 سنة.. 10 حاجات مكنتش هتعرف تعملها فى 2005

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. سماعات AirPods 2 تصل 29 مارس وانتقادات جديدة لـ فيس بوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.