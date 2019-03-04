شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو تليفونك ضاع.. إزاى تؤمن رسائلك على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تطبيق واتس آب واحدًا من أبرز التطبيقات التى يعتمد عليها المستخدمون حول العالم فى مختلف الأشياء، لكن ماذا لو فقد المستخدم هاتفه الذى يمتلك عليه واتس آب، وماذا عن خصوصية الرسائل الموجودة فى واتس آب، وفيما يلى نعرض كيف يمكن للمستخدم تأمين رسائله على واتس آب فى حالة ضياع الهاتف كما يلى:

- قم بإغلاق شريحة SIM: أول شيء ينبغى القيام به، هو الاتصال بمزود خدمة الاتصالات الخاص بالمستخدم، وطلب إيقاف شريحة SIM الحالية الموجودة فى الهاتف الذكى المسروق.

- قم بالحصول على شريحة SIM الجديدة بنفس الرقم، ثم قم بتفعيل واتس آب من جديد، حيث لا يمكن لواتس آب أن يعمل على هاتفين معًا فى نفس الوقت.

- إذا لم تكن ترغب فى استخدام شريحة SIM الجديدة، فيمكن مراسلة واتس آب على البريد الإلكترونى [email protected]

أشياء مهمة يجب تذكرها:

- يمكن لجهات الاتصال الخاصة بك إرسال رسائل إليك، والتى ستبقى فى حالة انتظار لمدة تصل إلى 30 يومًا.

- إذا أعدت تنشيط حسابك قبل حذفه، فستتلقى أى رسائل معلقة على هاتفك الجديد وستظل فى جميع دردشات مجموعتك.

-إذا لم تقم بتنشيط حسابك فى غضون 30 يومًا، فسيتم حذفه بالكامل.

-حتى مع تعطيل بطاقة SIM وخدمة الهاتف المعطلة، يمكن استخدام واتس آب على Wi-Fi إذا لم تقم بإلغاء تفعيل الحساب

لا يساعد تطبيق واتس آب فى تحديد مكان هاتفك المفقود