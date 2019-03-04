10 نصائح  تساعد رجال الأعمال على تأمين بياناتهم أثناء السفر

إذا كنت من رجال الأعمال الذين يسافرون بشكل متكرر فلابد أن تعلم أن ذلك يشكل تهديدات كثيرة لأمان بياناتك، حيث أن المسافرون من رجال الأعمال معرضون للاختراق بشكل خاص لأنهم غالباً ما يحملون بيانات حساسة، سواء كانت شخصية أو متعلقة بالعمل، وذلك على مجموعة متنوعة من الأجهزة بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

فيما مضى كان قراصنة الإنترنت يستهدفون رجال الأعمال الذين يقيمون في أفضل الفنادق العالمية ويسرقون البيانات السرية من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في هجوم يُدعى DarkHotel والذي بدأ منذ عام 2007 واكتشفته شركة كاسبرسكي لاب في عام 2014 بعد تتبعهم لعدة سنوات، ولكن الآن ظهرت العديد من الهجمات الأقوى والأكثر تطورًا.

غالبًا ما يفترض المسافرون من رجال الأعمال أن شركاتهم هي وحدها المسئولة عن تأمين أجهزتهم وهذا ببساطة غير صحيح، لذلك عند التخطيط لرحلتك التجارية التالية سواء كانت محلية أو خارجية من المهم أن تضع الأمن الإلكتروني في الاعتبار.

فيما يلي 10 نصائح أمنية يجب على رجال الأعمال استخدامها لحماية بياناتهم الشخصية والتجارية أثناء السفر:

1- لاتنسى قفل جميع الأجهزة برمز مرور

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تأتي معظم الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية مزودة بإعدادات الأمان التي تمكنك من قفل الجهاز باستخدام رقم PIN أو معرف بصمة الإصبع، قم بذلك على كل جهاز تأخذه معك أثناء السفر، واحرص أيضًا على تغيير أرقام PIN التي تستخدمها بانتظام.

بهذه الطريقة إذا فقدت جهازك أثناء السفر سواء سرق أو ضاع ستكون هناك فرصة أقل في الوصول إلى البيانات الموجودة عليه.

2- احرص على تعيين كلمات مرور قوية عند السفر

إذا كنت تخطط للسفر فغيّر كل كلمات المرور التي تستخدمها بانتظام بأخرى قوية، ويجب عليك وضع كلمات المرور للفلاش ميموري USB Flash Drives الخاصة بك، وأي شيء يحتوي على معلومات حساسة أو شخصية أو متعلقة بالعمل يجب أن يكون محميًا بكلمة مرور.

ولا بد أن تضع في اعتبارك أن امتلاك كلمة مرور ضعيفة يكاد يكون مثل عدم وجود كلمة مرور على الإطلاق، لذلك احرص على وضع كلمات مرور طويلة تحتوي على مجموعة متنوعة من الأحرف والرموز، وتجنب الأرقام التسلسلية والخيارات الواضحة مثل الأسماء وتواريخ الميلاد وتاريخ السفر أو ما شابه ذلك.

كما يجب عدم استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب تجنبًا لعدم تعرض جميع حساباتك للخطر، لأنه في حالة تمكن شخص ما من اختراق أحد حساباتك فسيكون اختراق جميع الحسابات سهل.

3- قم بأخذ نسخة احتياطية لملفاتك المهمة

من المستحسن إجراء نسخ احتياطي لجميع الملفات المهمة وجهات الاتصال وغيرها من بيانات هاتفك والحاسوب المحمول على فلاش ميموري أو أي خدمة تخزين سحابي، فأنت لا تعرف أبدا ما قد يحدث عندما تكون مسافرًا، فمن الممكن أن تتعرض أجهزة الكمبيوتر للسرقة أو الاختراق أو التلف.

4- احرص على تحديث أنظمة التشغيل وبرنامج مكافحة الفيروسات على أجهزتك

تأكد من أنك تستخدم دائمًا أحدث إصدار من نظام التشغيل والبرامج على جميع أجهزتك، حيث دائمًا ما تحرص الشركات المنتجة لأنظمة التشغيل والبرامج على تعزيز أمنها ومعالجة الثغرات التي ظهرت في الإصدارات القديمة.

وهذا ينطبق أيضًا على التطبيقات على هاتفك أو جهازك اللوحي، وانتبه بشكل خاص لتحديث التطبيقات التي تستخدمها بانتظام لإجراء الأعمال المالية أو الشخصية.

5- احرص على تفعيل ميزة المصادقة الثنائية أثناء السفر

يُعد إعداد المصادقة الثنائية 2FA – والذي يُعرف أيضًا باسم التحقق بخطوتين – واحدًا من أكثر ممارسات الأمان الإلكتروني تطوراً وسهولة في الاستخدام عند السفر، حيث جاء في تقرير شركة إسيت Eset للأمن الإلكتروني خلال عام 2018 أن هناك أكثر من 40% من محاولات تسجيل الدخول عبر الإنترنت على مستوى العالم تم القيام بها بواسطة أدوات تلقائية من أجل اختراق حسابات المستخدمين.

يمكنك إعداد أساليب المصادقة الثنائية التي تتطلب إما معلومات بيولوجية أو جهاز USB منفصل للعمل كمفتاح أمان فعلي.

6- لا تستخدم شبكات الواي فاي العامة واستخدم خدمات VPN

تُمثل شبكات الواي فاي العامة Public Wi-Fi Networks خطورة بالغة على مستخدميها سواء داخل البلد أو أثناء السفر، ففي أي وقت تستخدم فيه اتصالات الإنترنت العامة كتلك المقدمة في المطارات أو الفنادق أو مراكز المؤتمرات يمكن اعتراض بياناتك وقراءتها بسهولة ما لم يتم تشفيرها، ويتضمن ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور ومحتويات البريد الإلكتروني والمستندات التي ترسلها.

لذلك يجب تأمين بياناتك من خلال تثبيت خدمة الشبكة الخاصة الافتراضية VPN على أجهزتك، أحد بروتوكولات VPN الأكثر شيوعًا هو بروتوكول OpenVPN. ومن المعروف أن OpenVPN موثوق به ويوفر الكثير من الأمان، مما يجعله اختيارًا جيدًا للجميع.

وتسمح شركات مثل NordVPN و CyberGhost VPN و ExpressVPN باستخدام بروتوكول OpenVPN عند الاتصال بأمان.

7- في مجال الأمن الإلكتروني النقد هو الملك Cash Is King

يجب عليك الابتعاد عن استخدام بطاقات الائتمان تمامًا أثناء السفر، حيث يمثل كل مكان تُمرر فيه بطاقتك خطرًا محتملاً، وبناء عليه فأسهل طريقة لتجنب ذلك هو استخدام النقد بدلاً من بطاقات الائتمان كلما أمكن.

8- احرص على تثبيت تطبيقات البحث عن هاتفي/الجهاز Find My Device

من المهم جدًا التأكد من تثبيت تطبيقات Find My Device على أجهزتك حيث ستتيح لك تسجيل الدخول على أجهزتك في حالة سرقة أحدها، وبذلك يمكنك منع سرقة بياناتك عن طريق الوصول إلى جهازك وحذفها قبل أن يتمكن السارق من الاستفادة منها.

تأكد من القيام بذلك بسرعة، حيث يمكن لأي لص ذكي أن يقوم بعمل نسخة احتياطية من البيانات إذا اشتبه في أنها تستحق الكثير.

9-الحرص على تثبيت برمجيات إدارة الأجهزة المحمولة MDM على أجهزتك

تتمثل إحدى تقنيات الأمان الإلكتروني المهمة في تمكين الوصول عن بُعد للأجهزة عن طريق استخدام برمجيات إدارة الأجهزة المحمولة Mobile Device Management والمعروفة اختصارًا باسم MDM.

وتُعتبر هذه التقنية مفيدة بشكل خاص للمؤسسات والشركات التي لديها أعداد كبيرة من الموظفين المسافرين مع هواتف العمل الخاصة بهم، حيث يمكن لأدوات إدارة الأجهزة المحمولة التعرف على الوصول غير المصرح به إلى بيانات الشركة على الهواتف الذكية ومنعه بسرعة.

10- تخلص من الأجهزة المستخدمة أو التي حصلت عليها أثناء السفر

إحدى الممارسات الأمنية الإلكترونية المتشددة التي يمكن تنفيذها هي التخلص من الأجهزة التي استخدمتها أو حصلت عليها أثناء سفرك، ولكن لا ينبغي اتخاذ هذا الإجراء المتشدد إلا من قِبل المتخصصين المسؤولين عن بيانات الشركة شديدة الحساسية، حيث إنه إذا تم الاتصال بشبكة أجنبية عن طريق أحد الأجهزة فهناك احتمال لاستخدام هذا الجهاز في الوصول إلى بياناتك واختراق جميع أجهزتك في العمل والمنزل، وهذا كارثة أمنية بالنسبة للأشخاص المسؤولين عن بيانات حساسة.

في هذه الحالات قد يكون من المستحسن التخطيط للتخلص من الأجهزة التي تم استخدامها أثناء السفر فور العودة، إذا قررت فعل ذلك فيجب عليك ترك هاتفك الفعلي في مكان آمن وإحضار هاتف قابل للاستخدام أثناء السفر يحتوي فقط على المعلومات التي ستحتاجها للرحلة.