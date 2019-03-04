5 تطبيقات لمسؤولي المبيعات لإدارة علاقات العملاء بكفاءة

أدت التطورات الكبيرة التي حدثت بمجال البرمجيات وتطبيقات الهواتف الذكية إلى ظهور أنظمة مبتكرة لتحسين إدارة علاقات العملاء بالمؤسسات، ويمكن لمسؤولي المبيعات من خلال هذه الأنظمة متابعة كل شيء عن العملاء بداية من اهتمامهم بالمنتج أو الخدمة وسؤالهم عن المميزات أو السعر وحتى اتمام البيع والمتابعة بعد البيع.

أنظمة إدارة علاقات العملاء تعرف اختصارًا بـ CRM Systems، وهي في الأساس تطبيقات ويب تعتمد غالبًا في عملها على الحوسبة السحابية مما يوفر مزامنة لحظية للبيانات بين الأجهزة المختلفة، ويتوافر لمعظم هذه الأنظمة تطبيقات مخصصة للهواتف الذكية لتمكين مسؤولي المبيعات من الوصول للبيانات في أي وقت ومن أي مكان.

إليكم 5 تطبيقات مهمة لأنظمة إدارة علاقات العملاء مع نبذة مختصرة عن أبرز مميزاتها:

1- تطبيق Salesforce

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نظام Salesforce يعتبر أشهر نظام في مجال إدارة علاقات العملاء على مستوى العالم، ويوفر لك التطبيق الخاص به عدة ميزات منها إمكانية التخطيط ليوم عملك بالكامل وخصوصًا مواعيد مقابلات العملاء خلال اليوم، مع إمكانية متابعة إتمام عمليات البيع وإبرام الصفقات من خلال الهاتف وتحديث بيانات تلك العمليات بشكل فوري.

التطبيق يتيح لك أيضًا متابعة جميع المراحل التي تسبق عملية البيع للعملاء وتسجيل ملاحظاتك لكل مرحلة، وكذلك متابعة أداء مهام المبيعات الخاصة بك من خلال لوحات تحكم وتقارير تفصيلية لمساعدتك على معرفة معدل الأداء الحالي والعمل على تطويره، كما يتيح لك التواصل مع باقي أعضاء فريق العمل بمؤسستك لتبادل البيانات والتنسيق.

يجب عليك أن تكون مشتركًا في إحدى خطط الأسعار الخاصة بنظام Salesforce لتتمكن من استخدام التطبيق، وهو متوفر لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك على متجر آيتيونز لمستخدمي آي أو إس.

2- تطبيق Freshsales

هذا هو التطبيق الخاص بنظام إدارة علاقات العملاء Freshsales وأهم ما يميزه هي واجهة المستخدم البسيطة كما أنه يعطي تقييمًا لكل عميل محتمل مسجل بناءًا على معدل التحديثات التي تتم على ملفه، وذلك لمساعدة مسؤولي المبيعات على معرفة موقف كل عميل بسرعة، بالإضافة إلى أن التطبيق يتكامل مع العديد من التطبيقات الأخرى.

يمكنك تسجيل جميع بيانات العملاء المحتملين والتواصل معهم وتحديث موقفهم داخل التطبيق حتى إتمام البيع، وبصفة عامة فإن النظام يوفر خطة اشتراك مجانية لعدد لانهائي من المستخدمين ولكن هذه الخطة تسمح لك باستخدام الميزات الأساسية فقط للنظام والتطبيق الخاص به ويمكنك اختيار خطة أسعار مناسبة لمؤسستك لتتمكن من الاستفادة من باقي الميزات.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك على متجر آيتيونز لمستخدمي آي أو إس.

3- تطبيق HubSpot

هذا هو التطبيق الخاص بنظام HubSpot الذي يعتبر من أشهر أنظمة إدارة علاقات العملاء في العالم، وقد استطاع الوصول لمكانة عالية بين الأنظمة المشابهة لأنه يوفر خطة اشتراك مجانية تتيح تسجيل بيانات مليون عميل مجانًا مع إمكانية إضافة 2500 مستخدم مجانًا للحساب الواحد، لذلك فهو يعتبر من أفضل الخيارات للشركات الناشئة.

يوفر التطبيق لمسؤولي المبيعات متابعة جميع بيانات العملاء المسجلة بحسابهم على نظام HubSpot بما يشمل بيانات العملاء والقسم المخصص للصفقات وكذلك تلقي الإشعارات لكل أنشطة المبيعات، مع إمكانية تعديل بيانات مهام إدارة علاقات العملاء الموجودة بالنظام.

التطبيق متوفر لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك على متجر آيتيونز لمستخدمي آي أو إس.

4- تطبيق Zoho CRM

يتيح لك هذا التطبيق إدارة علاقات العملاء بكل سهولة وذلك من خلال تسجيل ملاحظات على كل مقابلة مع العملاء بما يشمل إضافة ملاحظات صوتية وإرفاق ملفات ذات صلة بالمقابلة، كما يوفر لك إضافة مواقع العملاء المسجلين لديك على خرائط لتسهيل تنظيم ومتابعة خطوط سير الزيارات للعملاء في كل نطاق جغرافي.

التطبيق يتيح لك أيضًا إمكانية جدولة المهام والمكالمات وإنشاء تذكيرات Reminders مخصصة للحفاظ على أداء المهام في توقيتاتها المحددة، بالإضافة إلى إمكانية التواصل والمتابعة مع فريق العمل من خلال التطبيق.

يجب عليك اختيار خطة أسعار مناسبة للاشتراك في نظام Zoho CRM لتتمكن من استخدام التطبيق الخاص به، والتطبيق متوفر لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك على متجر آيتيونز لمستخدمي آي أو إس.

5- تطبيق Pipedrive

هذا هو التطبيق الخاص بنظام Pipedrive المتخصص في إدارة علاقات العملاء، ويتيح لك التطبيق ربط المكالمات الهاتفية الواردة بالعملاء المحتملين المسجلين على النظام، مع إمكانية تحديد مواقع العملاء المحتملين على خريطة لتسهيل التخطيط للمقابلات في كل نطاق جغرافي.

يوفر لك التطبيق أيضًا إمكانية تسجيل الملاحظات حول ما دار بينك وبين العملاء سواء في مكالمات هاتفية أو مقابلات، مع قائمة لتسجيل المهام المطلوبة وغيرها من الميزات الأخرى.

ويتوجب عليك اختيار خطة أسعار للإشتراك في النظام لتتمكن من استخدام التطبيق الخاص به، وهو متوفر لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك على متجر آيتيونز لمستخدمي آي أو إس.