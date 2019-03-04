7 إضافات كروم تساعد المدونين على توفير الوقت

عادة ما يواجه المدونون الكثير من العقبات عند تطوير مدوناتهم حيث يلزم ذلك الكثير من الوقت والجهد، ولكن هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها جعل العملية بأكملها أسرع مع توفير الوقت والمال، واحدة من أفضل الطرق للقيام بذلك هي إيجاد الأدوات التي تجعل المهام المتكررة والمملة أسهل أو القيام بها بشكل تلقائي ومن أهم هذه الأدوات إضافات متصفح جوجل كروم Google Chrome Extensions.

ملاحظة: قد يؤدي تثبيت عدد كبير جدًا من الإضافات إلى إبطاء متصفح كروم وقد يؤثر سلبًا على تجربة التصفح، لذلك يجب تثبيت الإضافات المفيدة لك في الوقت الحاضر فقط، وإذا لم تكن قد استخدمت إضافة لمدة تزيد عن أسبوعين، فاعمل على تعطيلها أو حذفها.

فيما يلي 7 إضافات لمتصفح جوجل كروم تُساعد المدونين في توفير الوقت، وزيادة الإنتاجية:

1- إضافة Grammarly

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يعتبر Grammarly من أكثر أدوات التدقيق الإملائي شعبية على مستوى العالم حيث يستخدمه أكثر 10 مليون مستخدم.

بغض النظر عن مدى خبرة الكاتب إلا أن ارتكاب الأخطاء أثناء الكتابة أمر شائع جدًا، ومن الأفضل دائمًا إما تدقيق المقالة بنفسك وهو ما يستهلك الكثير من الوقت أو تعيين مدقق لغوي وهذا سيكلفك الكثير من المال، لذلك يمكنك الاستعانة بإضافة Grammarly التي تتيح لك عدة خيارات منها التحقق من الأخطاء الإملائية والنحوية وعلامات الترقيم، وحتى تحسين المفردات.

بمجرد تثبيت الإضافة والتسجيل بها ستبدأ في تلقي رسائل إلكترونية أسبوعية مع إحصاءات شخصية وإحصائيات الأداء، كما يمكنك ضبط الإعدادات لعرض عدد الكلمات وزيادة حجم الخط، حيث تُوفر لك إضافة Grammarly تجربة كتابة قوية تساعدك على تجنب الأخطاء في مقالاتك ورسائل البريد الإلكتروني، ومنشورات حسابات التواصل الاجتماعي.

2- إضافة Save to Pocket

تعتبر إضافة Save to Pocket أفضل أداة لحفظ المقالات ومقاطع الفيديو وغير ذلك الكثير للإطلاع عليه لاحقًا، ويتم مزامنة ما حفظنه تلقائيًا مع الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر حتى تتمكن من عرضه في أي وقت، حتى بدون الاتصال بالإنترنت.

تتيح لك هذه الإضافة وضع علامات على المحتوى الذي حفظته لترتيبه حسب ما سيتم قراءته أولًا، وتقدم لك توصيات استنادًا لما قمت بحفظه.

3- إضافة bit.ly

الروابط الطويلة مشكلة تواجه الكثير من المدونين حيث يَصعب مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي، أو إرسالها في رسائل البريد الإلكتروني، وهنا يأتي دور إضافة bit.ly التي تساعدك في اختصار الروابط وتحسينها.

كما تتيح لك هذه الإضافة تخصيص الروابط المختصرة لتصبح أكثر وضوحًا وبالتالي تحصل على عدد أكبر من النقرات.

4- إضافة Google Publisher Toolbar

تساعد إضافة Google Publisher Toolbar المدونين في عرض بيانات الإعلانات التي يتم عرضها على المدونة من خلال متابعة حساباتهم في AdSense و Ad Exchange و DoubleClick for Publishers وتتيح حظر الإعلانات غير الملائمة، والحصول على إحصاءات معززة عن الإعلانات على صفحتك، بالإضافة إلى إمكانية إدارة التصميمات دون مغادرة موقعك على الإطلاق.

تقوم الإضافة بتوفير بعض المعلومات الأساسية عن الإعلان بما في ذلك حجمه وعنوان URL المعروض، ويؤدي النقر على الإعلان داخل الإضافة إلى فتح نافذة منبثقة لعرض الإعلان تتضمن بيانات أكثر تفصيلاً ومنها ما يلي:

إظهار رابط صفحة الهبوط الخاصة بالإعلان، مما يسمح بنقرات آمنة لا تستنزف ميزاينة المُعلنين

تقرير موجز يتضمن مقاييس الأداء مثل النقرات، العائد لكل ألف ظهور والأرباح المقدرة لحسابك الإعلاني لليوم أو الشهر

عرض اسم المُعلن، بالإضافة لعنوان الـ URL الذي سيتم عرضه على موقعك

عرض أفضل 5 مواقع بترتيب تنازلي للإيرادات لليوم، أو الأسبوع أو الشهر

ومن النافذة المنبثقة لتفاصيل الإعلان يمكنك أيضًا اتخاذ إجراء بشأن تصميم إعلان غير مرغوب فيه سواء حظر الإعلان أو إرسال تعليقات إلى جوجل.

5- إضافة CloudApp

تساعد إضافة CloudApp على التقاط صور ومقاطع الفيديو للشاشة والتعليق عليها ومشاركتها على الفور للتواصل بشكل أسرع، وذلك من خلال حفظ جميع لقطاتك في خدمة التخزين السحابي تلقائيًا، لتتمكن من تنظيم جميع مستنداتك ومشاركتها بسهولة.

تَجعل إضافة CloudApp أخذ لقطات من الشاشة أو تسجيل مقاطع فيديو منها وتوضيحها ومشاركتها عملية سريعة وبسيطة حيث يمكنك فعل كل ذلك خلال أقل من 60 ثانية دون الحاجة إلى فتح أي تطبيق.

كما تتيح لك إضافة التعليقات التوضيحية على لقطاتك لتوضيح أفكارك، من خلال كتابة نص أو رسم خط أو سهم أو إضافة رموز تعبيرية لتوصيل وجهة نظرك بشكل أسرع.

6- إضافة LinkMiner

تساعدك إضافة LinkMiner في فحص الروابط المُعطلة broken links في صفحات الويب، ومعرفة المزيد عن الروابط التي تقوم بفحصها حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع.

تتميز هذه الإضافة ببساطة استخدامها، فكل ما عليك فعله بعد تثبيتها هو النقر فوق رمزها وسيضع الروابط المعطلة في صفحة الويب مع خلفية حمراء مما يجعلها مرئية بسهولة، مع عرض بيانات الروابط بجوار كل رابط في الصفحة.

يمكنك أيضًا استخدام LinkMiner لمعرفة عدد الروابط الإجمالية أو الخارجية الموجودة على الصفحة التي تعرضها، كما يمكنك استخدامها مع صفحات نتائج بحث جوجل لمعرفة مقاييس الروابط المختلفة لكل نتيجة (دون الحاجة إلى النقر فوق تلك الصفحة).

7- إضافة Feedly notifier

يعتبر Feedly من أكثر أدوات خدمات خلاصات الأخبار انتشارًا في العالم، إذ تساعد المدونين في الاطلاع على آخر المستجدات، والوصول إلى أحدث المقالات المنشورة من المواقع التي تتم متابعتها مع العديد من المزايا مثل: