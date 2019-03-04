OPPO و "إريكسون" تبرمان اتفاقية لتراخيص براءات الاختراع

دبي - الخليج 365 :

وقعت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، وإريكسون اتفاقية عالمية لتراخيص براءات الاختراع، تمتد لعدة سنوات وتشمل التعاون بين الشركتين في عدد من مشاريع الأعمال.

وشركة Ericsson واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعد الاتفاقية معها الأحدث ضمن سلسلة من اتفاقيات تراخيص براءات الاختراع وقعتها OPPO مع شركاء بارزين في قطاع الاتصالات مثل Qualcomm وDolby ونوكيا.

وفي هذا السياق، قال أدلر فينغ، رئيس قسم الملكية الفكرية في OPPO: "ستسهم الاتفاقية الجديدة في إرساء أساسات متينة لمزيد من التعاون بين الشركتين في عصر تقنيات الجيل الخامس، لاسيّما أن OPPO لطالما حرصت على ترسيخ مبادئ الملكية الفكرية ضمن منهجية عملها. ونتطلع قدماً إلى العمل مع شركة Ericsson للوصول إلى مزيد من الابتكارات المتطورة في قطاعي الإنتاج والخدمات".

من جهته، قال غوستاف بريسمارك، كبير مسؤولي الملكية الفكرية في Ericsson: "تأتي الاتفاقية المهمة تأكيداً على قيمة محفظتنا من براءات الاختراع وأهمية برنامج Ericsson FRAND لترخيص البراءات. وحتى تاريخه، وقعنا أكثر من 100 اتفاقية ترخيص براءات اختراع، ويسرنا توقيع هذه الاتفاقية التي ستعود بالمنفعة على كلا العلامتين".

وفي ضوء استراتيجيتها التي تولي براءات الاختراع تركيزاً بالغاً، لطالما خصصت OPPO أهمية كبيرة لبراءات الاختراع وتبني العديد منها. واعتباراً من يناير 2019، قدمت الشركة أكثر من 33 ألف طلب براءة اختراع حول العالم، وتمتلك حالياً أكثر من 8000 براءة اختراع. وستواصل OPPO العمل عن كثب مع كبار الشركاء في القطاع لتقديم أفضل المنتجات والتجارب للعملاء في كافة أنحاء العالم.