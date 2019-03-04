شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. علماء يبتكرون روبوت يشبه الفهد الصغير يمكنه القفز فى الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علماء بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا منذ فترة عن روبوت على شكل فهد، ولكن الآن امتد الابتكار إلى التوصل لنظير أصغر يمكنه القفز بشكل أفضل، وهو بالفعل رشيق جدًا فى حركة قدميه.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، أظهر الباحثون أن الفهد المصغر الجديد يمكنه القيام بعدد من الحركات البارزة، بما في ذلك الحركات الخلفية، وهو أول روبوت ذو أربعة أرجل يقوم بهذا الإنجاز، كما أكد علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ويمكن للروبوت أيضًا السير بالمقلوب، والتقاط نفسه بعد السقوط والجرى سريع نسبيًا، كما أنه يتعامل بسلاسة على التضاريس.

وقد يكون هذا الفهد بعيدًا عن الكمال، فهو مجرد مشروع بحث، وليس تصورًا دقيقًا لما يوجد في الحياة البرية ولكنه خطوة حقيقية فى طريق الانتقال إلى الروبوتات الرشيقة، التى يمكنها القيام ببعض الأمور المهمة فى المستقبل ولكن ما زال العمل أكثر على هذه الروبوتات لتكون أقرب للخصائص البشرية.