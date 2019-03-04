درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين في محافظات مصر ..والعظمي بالقاهرة 21

نورهان خفاجي يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها غربية خفيفة إلى معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر...

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