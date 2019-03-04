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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو تليفونك أندرويد.. 7 ألعاب كانت بفلوس تقدر تلعبها ببلاش دلوقتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تبحث عن ألعاب جديدة يمكنك من خلالها تمضية وقت فراغ لطيف، فهناك عدد من الألعاب التى كانت تطلب منك بعض الرسوم لكى تتمكن من لعبها أصبحت مجانية حاليًا ولوقت ليس طويل، لذلك نقدمها لك فى حالة أردت لعبها إذا كان تليفونك به نظام أندرويد، حيث ستكون متاحة على Google Play.
ووفقًا لما ذكره موقع "phonearena" التكنولوجى، نقدم لك قائمة بهذه الألعاب:
لعبة dark land
في Darkland، ستقابل Billy الكتلة البيضاء، الذى خسر في الظلام، وعليك أن تساعده على الفرار من خلال الوصول إلى البوابة في نهاية المستوى.
لعبة angl
هي لعبة ألغاز والهدف بسيط، فكل مستوى يحتوى على مجموعة من الكرات التي يجب أن تصل إلى الماس، ويتعين على اللاعب استخدام المثلثات المختلفة لتغيير زاوية ومسار الكرة من أجل الوصول إلى نقطة النهاية.
لعبة diamo xl
إذا كنت من محبى ألعاب الأروقة والممرات، فلن تخيب Diamo XL ظنك، يجب تحريك مربع دوار على طول المثلثات الأربعة التى تشكل الماس، ومع إكمال الماس يعطيك ذلك نقاط.
لعبة beast tower
تعكس اللعبة جانب الوحوش الذين يحاولون حماية قلاعهم من البشر الغزاة.
لعبة blef
Blef هي لعبة تحتاج فيها إلى إيجاد مخرج للانتهاء من مستوى معين، ولكن كيف تفعل ذلك يعود لك بالكامل، فيمكنك رسم تحركاتك بعناية ومحاولة الهروب دون أن تصاب بأذى، أو يمكنك أن تلعب مثل محارب حقيقي وتواجه الوحوش في الأبراج المحصنة المظلمة.
ألعاب
هذه لعبة استكشاف فلكية تدور حول شعور الغموض والعزلة واليأس أثناء محاولتك لتوجيه رائد فضاء مفقود إلى الوطن من خلال اتساع المساحة غير المستكشفة، وتم إصدارها في عام 2014 وسرعان ما اكتسبت مجموعة متنوعة من اللاعبين، وهو الأمر الذي دفع مطورها إلى القيام ببعض التطورات بها تضمن لها الاستمرارية والإثارة.
retro pixel
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