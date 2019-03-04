شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيوصل الطلبات وينط فى الهوا.. آخر صيحات الروبوتات البشرية فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الروبوتات البشرية هى الأقرب إلى الشكل البشرى وكذلك بخصائص وميزات مشابهة إلى حد كبير من خلال استخدام الذكاء الاصطناعى، ولعل العلماء استطاعوا ابتكار الكثير منها بشكل متطور يختلف مع كل نموذج، حتى يتحقق الحلم بعدد من السنوات فى دخول هذه الروبوتات فى حياتنا بشكل أكبر وداخل دائرة العمل.

ونرصد عددًا من هذه الروبوتات، التى تم الإعلان عنها على مدار الأسبوع الماضى.



روبوت دليفري

"روبوت" يوصل البيتزا للمنازل

أطلقت شركة أمريكية نموذجًا جديدًا للروبوتات البشرية أطلقت عليه اسم "Digit"، ويعد أول روبوت تم إنتاجه بقدمين وأذرع، ويمكن أن يستخدم لدفع الأبواب ورفع صناديق، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، يستخدم الروبوت مجسات ونظام تحكم جديد كليًا للتنقل فى الغرف أو الصعود بالسلالم المزدحمة، والتى من المؤكد أنها يمكن أن ستقلل من الحاجة إلى السيارات والروبوتات ذات العجلات المستقلة.



فيستو

روبوت جديد يحرك أصابعه بمرونة

طورت "فيستو" يدًا روبوتية مرنة تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستنتاج كيفية التعامل مع العناصر بأصابعه، حيث تم إضافة ميزة أخرى للروبوت من خلال التعلم الذاتي ل تنفيذ المهام بنفسه في مكان العمل والمنزل.

وينفذ الروبوت الهدف، حيث تقوم الكاميرات ثلاثية الأبعاد وأجهزة استشعار العميقة بإنشاء نسخة افتراضية، ثم يقوم الذكاء الاصطناعى بتوزيع المهام لمحاكاة ما تم افتراضه.

روبوت يتمكن من طى الملابس

كشفت شركة يابانية عن روبوت الغسيل "أوغو"، الذى لا يحتاج سوى نحو دقيقة لالتقاط منشفة واحدة من السلة وتعليقها على حبل الغسيل لتجف، وهو ما سيؤدى إلى خفض تكلفة خدمة التدبير المنزلى بنسبة تصل إلى 80% فى الشهر.



روبوت

روبوت يمكنه القفز فى الهواء

ابتكر علماء بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا روبوت صغير بأربع أرجل ليتمكن من القفز بمرونة، والذى تم صناعته على شكل فهد صغير، والذى يمكنه القيام بعدد من الحركات البارزة، بما في ذلك الحركات الخلفية، وهو أول روبوت ذي أربعة أرجل يوم بهذا الإنجاز.

ويمكنه أيضًا السير بالمقلوب، والتقاط نفسه بعد السقوط والجرى سريع نسبيًا، كما أنه يتعامل بسلاسة على التضاريس أقل من سلس، ويستمر العمل على تطوير هذه الروبوتات لتكون أقرب للخصائص البشرية.