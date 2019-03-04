شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ..أمر بسيط ومتاح لوقمت به يومياً يعالج " 24" مرضاً خطيراً ومزمناً ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

من المعتاد في اليابان شرب الماء مباشرة بعد الاستيقاظ صباحا، وقد اكتشفت جمعية طبية نجاح العلاج بالماء لأمراض مزمنة وخطيرة وكذلك للأمراض المتوسطة كعلاج ناجح 100% للأمراض التالية: الصداع ، آلام الجسم ، أمراض القلب ، التهاب المفاصل ، ضربات القلب السريعة الصرع.

كما نجح العلاج في امراض السمنة أو البدانة المفرطة ، التهاب القصبات ، الربو ، السل ، التهاب السحايا (السحائي) ، أمراض الكلية والجهاز البولي ، التقيؤ ، التهاب المعدة ، الاسهال ، الخوازيق (البواسير) ، مرض السكري ، الإمساك ، جميع أمراض العيون ، الرحم ، السرطان ، الإضطرابات الحيضية ، أمراض الأذن والأنف والحنجرة . أسلوب المعالجة:

1-. فور استيقاظك في الصباح وقبل تفريش أسنانك ، إشرب 4 أقداح من الماء (سعة 160 مللتر). 2.- فرش أسنانك ونظف فمك ولكن لا تأكل أو تشرب أي شيء قبل مرور 45 دقيقة.

3.- بعد مرور الـ 45 دقيقة بإمكانك أن تأكل وتشرب كالمعتاد.

4.- بعد 15 دقيقة من الإفطار ، وكذلك الغداء ، والعشاء ( لا تأكل أو تشرب أي شيء لمدة ساعتين). 5-. بالنسبة لكبار السن أو المرضى والذين لا يستطيعون شرب 4 أقداح من الماء في البداية يمكنهم شرب القليل من الماء وتدريجيا يزيدون الكمية إلى أن تصل إلى 4 أقداح كل يوم.

6.- إن أسلوب العلاج المبين أعلاه يشفي أمراض أولئك الذين يعانون منها بإذن الله أما الناس الاعتياديين فسيتمتعون بحياة صحية سليمة وجيدة إن شاء الله . وتبين القائمة أدناه عدد الأيام اللازمة للعلاج المطلوب للتداوي أو السيطرة على الأمراض أو تقليل أثرها: 1-. ضغط الدم العالي (30 يوما) . 2.- أمراض المعدة والحموضة (10 أيام) . 3.- مرض السكري (30 يوما) . 4-.الإمساك (10 أيام) . 5-. السرطان (180 يوما) . 6.- السل (90 يوما) .

7.- المرضى المصابين بالتهاب المفاصل يجب أن يتبعوا العلاج أعلاه فقط لمدة 3 أيام في الأسبوع الأول ، ثم يومياً من الأسبوع الثاني فصاعداً. إن أسلوب العلاج أعلاه لا يشكل أي أضرار جانبية ، ومع ذلك ففي بداية العلاج قد تضطر إلى التبول عدة مرات ، من الأفضل الاستمرار بهذا الأسلوب في العلاج وجعل هذا الإجراء واجب روتيني في حياتنا . تعود على شرب الماء بانتظام وتمتع بصحة ولياقة ونشاط .

هذا الأمر يبدو معقولا تماما .. إن الصينيين واليابانيين يشربون الشاي الساخن مع تناول وجباتهم الغذائية ، ربما أصبح اليوم الوقت المناسب إتباع طريقة أسلوبهم وعادتهم في تناول الطعام !!! لن تخسروا شيئا فقط الكسب ، بالنسبة لأولئك الذين يحبون شرب الماء البارد ، ينطبق عليكم هذا الموضوع فانتبهوا لطفاً : قد يكون لذيذاً أن تتناول قدحاً من المشروب البارد بعد الوجبة الغذائية ، وعلى أية حال ، فالماء البارد سوف يصلِّب المادة الزيتية التي استهلكتها تواً ، وسوف تبطئ عملية الهضم ، وحالما يتفاعل هذا الراسب مع الحامض ، فسوف يتكسر وتمتصه الأمعاء أسرع من الطعام الصلب ، وسوف يبطِّن الأمعاء ، وبعد مدة وجيزة سوف يتحول إلى دهون وتقود إلى السرطان من الأفضل شرب شوربة ساخنة أو ماء دافئ بعد وجبة الطعام .

ملاحظة مهمة وجدية حول الهجمة القلبية أوالأزمة القلبية: على النساء أن يعلموا أنه ليس كل أعراض الأزمة القلبية تكون ألم الذراع الأيسر، انتبهوا إلى الألم الشديد في خط الفك السفلي ، قد لا تشعر بألم الصدر أولا خلال فترة الهجمة القلبية ، الغثيان والتعرق الشديد أيضاً من الأعراض الاعتيادية ، من الأشخاص الذين يصابون بالأزمة القلبية بينما هم نائمون لا يستيقظون ، قد يوقظك الألم في الفك من نومٍ عميق .. يجب أن نكون حريصين ومدركين .

كلما تعلمنا وعرفنا أكثر ، كلما كانت فرصة النجاة أفضل بإذن الله.