شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" تطرح تحديثا جديدا لماسنجر على Windows 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من عام ونصف من إطلاق آخر تحديث له، كشفت شركة "فيس بوك" عن تحديث جديد لتطبيق "ماسنجر" التابع لها على منصة ويندوز 10، والذى يحمل الإصدار 96.2194.9505.

ووفقًا لما نشره موقع mspoweruser الأمريكى، فإن التحديث الجديد يوفر عدد التغييرات والتحسينات بما فى ذلك تجديد شكل واجهة تسجيل الدخول للتطبيق، فضلاً عن إضافة ميزة البحث داخل الدردشة، مع توفير مزيد من الإعدادات الجديدة للمستخدمين، رغم أن بعض هذه المميزات متاح بالفعل على كل من منصتى أندرويد وiOS.

كما وفر التحديث الجديد ميزة "توفير البيانات" لتجنب التنزيل التلقائى للوسائط مع شبكة البيانات، كما وفر أيضًا خيارات جديدة للاختيار عند اعتماد Messenger لتنزيل الوسائط، إضافة إلى إمكانية إضافة رقم الهاتف المحمول لاستخدامه مع Messenger، فضلاً عن إمكانية إنشاء حساب Messenger جديد من الإعدادات.