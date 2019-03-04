اليوم اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.. والنتيجة خلال 48 ساعة

كتب محمود طه حسين تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين فى 51 قاعة مجهزة فى عدة محافظات. وأكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم توفير 51 قاعة فى المديريات وتعقد على

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