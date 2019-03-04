شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تنقل أرقامك من الأيفون لهاتف أندرويد فى 16 خطوة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا قررت استخدام هاتف أيفون بدلاً هاتف ذكى يعمل بنظام أندرويد، فيمكنك أن تنقل سجل أرقامك بخطوات بسيطة، فوفقًا لما ذكره موقع "gadgetsnow"، يتضمن نقل جهات الاتصال من لأيفون إلى هاتف أندرويد شيئين رئيسيين:

- ستحتاج أولاً إلى نقل جهات اتصالك إلى iCloud ثم استرجاعها بمساعدة جهات اتصال Google، ويمكنك القيام بذلك بمساعدة Windows PC أو جهاز Mac.

وفيما يلي الخطوات التفصيلية لنقل جهات الاتصال الخاصة بك:

- افتح متصفح Safari أو Firefox على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فلا تعمل هذه الطريقة مع Google Chrome.

-الذهاب إلى iCloud.com.

-تسجيل الدخول مع معرف أبل الخاص بك Apple ID.

- اضغط على "جهات الاتصال".

-اضغط على "كل جهات الاتصال" (موجودة فى أعلى الزاوية اليسرى).

- إذا كان لديك جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، فاضغط على مفتاحي ctrl وA على لوحة المفاتيح في آنٍ واحد، وفي حالة وجود جهاز Mac، قم بإجراء نفس الخطوة باستخدام مفاتيح Command وA.

-اضبط "إعدادات" (موجودة في أسفل اليسار)، اضغط فوق "تصدير vCard".

- سيحفظ هذا جهات الاتصال الخاصة بك كملف .vcf في التنزيلات الخاصة بك، وإذا تم فتح نافذة جديدة، فحدد جميع جهات الاتصال الخاصة بك مرة أخرى، واضغط بزر الماوس الأيمن.

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك

-اضغط على زر تطبيقات Google.

-اضغط على "جهات الاتصال".

-اضغط فوق "استيراد جهات الاتصال".



- اضغط فوق "اختيار ملف".

-اضغط على vCard وافتحه من مجلدك المحفوظ.

-اضبط "استيراد" import، سيستغرق الأمر بضع ثوانٍ حتى تظهر جميع جهات الاتصال.

- اضغط فوق "بحث"، وإذا ظهرت رسالة حمراء، فاضغط على "دمج" لدمج التكرار.