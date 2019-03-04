المقارنة الشاملة بين حاسبي هواوي MateBook 14 و X Pro

أعلنت شركة هواوي قبل أيام في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، إلى جانب أول هواتفها الذكية القابلة للطي، “ميت إكس” Mate X، عن حاسبين محمولين، هما: “ميت بوك إكس برو” MateBook X Pro و “ميت بوك 14” MateBook 14.

ومع أن الحاسبين يبدوان متشابهين في المواصفات والتصميم، إلا أنه توجد بعض الفروقات بين الجهازين التي تؤثر على الأداء والسعر. لذا نستعرض لكم اليوم مقارنة بين MateBook X Pro و MateBook 14:

التصميم

إن نظرت إلى الحاسبين لأول مرة إلى جانب بعضهما، دون أن يكون لديك معرفة سابقة بهما، فمن المرجح أن يخطر في بالك بادئ الأمر أنه حاسب واحد وليس اثنين، ذلك أنهما متطابقان تقريبًا في الشكل والحجم والتصميم. ويأتي كلا الحاسبين المحمولين بهيكل من الألمنيوم، وباللونين الرمادي والفضي.

ومع ذلك، يمتاز حاسب MateBook X Pro بأنه مصنوع من قطعة واحدة من الألمنيوم لكل نصف من الهيكل، مقارنةً بحاسب MateBook 14 الذي يأتي مع هيكل من الألمنيوم على السطح المواجه من القاعدة مع لوحة المفاتيح، ومع مواد أقل تكلفة لقاعدة الجهاز. وبالمثل، فإن لوحة التتبع على MateBook X Pro مصنوعة من الزجاج، في حين أن لوحة التتبع لحاسب MateBook 14 تم صقلها بالبلاستيك.

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وقد يكون من الواضح أن MateBook 14 هو أثقل وأكثر الجهازين سماكةً، إذ يبلغ وزنه 1.53 كيلوجرام ويأتي بسماكة 15.9 ميليمترًا، في حين يزن حاسب MateBook X Pro، الذي يعد أفضل حاسب محمول من هواوي، نحو 1.33 كيلوجرام ويأتي بسماكة 14.6 ميليمترًا.

الشاشة

ما ينطبق على التصميم، قد ينطبق على الشاشة، إذ يصعب التفريق بين شاشتي الجهازين إن وضعا بجانب بعضهما، إذ تأتيان كلتاهما بنسبة أبعاد غير تقليدية هي 3:2 مع حواف ضيقة جدًا. ولكن هناك بعض الفروقات في الشاشة مما يؤثر على السعر الكلي للجهاز، إذ تأتي الشاشة بخيارات متعددة، فيما يتعلق بالدقة ودعم اللمس.

يستخدم حاسب MateBook 14 شاشة بقياس 14 بوصة وبدقة 2160×1440 بكسل مع كثافة 185 بكسل في البوصة ومستوى سطوع بواقع 300 شمعة ومستوى تباين قدره 1,000:1، وهي تنتج 100% من طيف الألوان الرئيسية الثلاثة RGB. أما حاسب MateBook X Pro فيقدم شاشة بفارق بسيط في القياس، وقدره 13.9 بوصة ولكن الدقة أكبر بواقع 3,000×2,000 بكسل تجعل الكثافة 260 بكسل في البوصة، كما أنها تمتاز بأن مستوى التباين يبلغ 1,500:1 ومستوى السطوع 450 شمعة.

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الأداء وعمر البطارية

قد يكون بإمكانك جعل الحاسبين يقدمان ذات الأداء، خاصةً مع إتاحة اختيار المواصفات الداخلية التي تريد، والتي هي متطابقة في كلا الجهازين. إذ يبدأ كل الحاسبين بالجيل الثامن من معالجات Intel Core i5-8265U، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 8 جيجابايت، وبطاقة رسوميات مستقلة من نوع Nvidia GeForce MX250، أما مساحة التخزين فتختلف فهي 256 جيجابايت من نوع SSD لحاسب MateBook 14 وبسعة 512 جيجابايت لحاسب MateBook X Pro.

هذا، ويمكن ترقية كلا الحاسبين إلى معالج Intel Core i7-8565U، وإلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ولكن ليس من الممكن ترقية الذاكرة الداخلية إلى 1 تيرابايت إلا لحاسب MateBook X Pro.

وفيما يتعلق بالمنافذ، يقدم حاسب MateBook 14 منفذ USB-C 3.1، ومنفذ USB-C 3.0، ومنفذ USB-C 2.0، ومنفذ HDMI، ولكن حاسب MateBook X Pro، يتفوق عليه في أن يقدم منفذ Thunderbolt 3، الذي يعد حاليًا أسرع منفذ USB-C مع سرعة نقل تبلغ 40 جيجابت في الثانية.

أما البطارية، فيُقدر عمر بطارية MateBook 14 بنحو 14 ساعة من الاستخدام المعتدل، في حين ينخفض العدد إلى 12 ساعة لحاسب MateBook X Pro، وذلك بسبب ما تتطلبه الشاشة ذات الدقة الأكبر.

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السعر

لمّا أعلنت هواوي عن الحاسبين، ذكرت أسعارهما باليورو، وهي 1,199 يوروًا لنسخة (i5/ 8GB / 256GB SSD / MX250) من حاسب MateBook 14، وبسعر 1,499 يوروًا (i7/ 16GB / 512GB SSD / MX250) من الحاسب نفسه مع شاشة لمسية.

أما حاسب MateBook X Pro، الذي يقدم شاشة لمسية في كلتا الحالتين، فسوف يتوفر بسعر 1,599 يوروًا لنسخة (i5/ 8GB / 512GB SSD / MX250) وبسعر 1,999 يوروًا لنسخة (i7/ 16GB / 1TB SSD / MX250).