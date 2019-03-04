سامسونج تعرض على آبل وجوجل تزويدهما بشاشات قابلة للطي

أفاد تقرير إخباري من كوريا الجنوبية بأن شركة سامسونج تسعى إلى تزويد منافستها آبل بشاشات قابلة للطي للهواتف الذكية. وإن تم إبرام العقد، فمن المتوقع أن يثمر ذلك حدوث موجة كبيرة في هذا النوع الجديد من الهواتف في سوق يشهد أصلًا بعض الركود.

وقالت صحيفة ETNews، نقلًا عن مصادر في الصناعة، إن سامسونج صنعت مجموعة من الشاشات القابلة للطي وأرسلتها إلى آبل. وكان تلك المجموعة من الشاشات بقياس 7.2 بوصات أي أصغر بنحو 0.1 بوصة من شاشة أول هاتف قابل للطي من سامسونج، “جالاكسي فولد” Galaxy Fold.

كما ذكرت الصحيفة أن سامسونج تتوصل، إلى جانب آبل، مع شركة جوجل، التي تملك هواتف “بكسل” Pixel، وهي أيضًا المالكة لنظام التشغيل أندرويد الذي يهمين على سوق الهواتف الذكية بنسبة تتجاوز 85%.

وقال مصدر صحيفة ETNews: “نحن نعلم أن Samsung Display قد زودت مجموعة من الشاشات القابلة للطي لشركتي آبل وجوجل من أجل توسيع نطاق أعمالها القائمة على الشاشات القابلة للطي وجذب عملاء جدد”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتمكن فيها سامسونج من توفير شاشاتها القابلة للطي، إذ يُقال إنها تواصلت مع منافسيها الصينيين، مثل هواوي وأوبو. ولكن لآبل وجوجل وضعًا مختلفًا في السوق، إذ تعد الأولى أبرز الشركات في السوق مع هواتف آيفون، والأخرى مع هواتف “بكسل” ونظام أندرويد.

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ووفقًا للصحيفة، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت آبل وجوجل ستتبنيان شاشات سامسونج القابلة للطي، ولكن يُعتقد أن سوق الهواتف الذكية المشبع، والذي بدأ يشهد انخفاضًا في المبيعات قد يضطر تلك الشركات لركوب موجة الهواتف القابلة للطي في نهاية المطاف.