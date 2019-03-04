عصابات لسرقة عملة Ethereum الرقمية تنشط على تويتر من جديد

عادت حديثًا تنتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حسابات إلكترونية احتيالية تختص في سرقة العملة الرقمية “ايثريوم” Ethereum، التي تعد ثاني أعلى العملات الرقمية قيمةً بعد البتكوين.

ومع أن تلك الحسابات المخادعة والمزعجة شهدت نشاطًا في وقت سابق على موقع تويتر، ولكنها بدأت حملتها في عام 2019 مع تصميم جديد يحاول إغراء مالكي عملة “ايثريوم”.

وفي السابق كانت تلك الحسابات تنشر صورًا من قبيل “هناك عطايا ايثريوم، احصل على عطيتك!”، ولكن في حملتها الجديدة أصبحت تعتمد على المشاهير، مثل أن تزعم أن رائد الأعمال الملياردير الشهير إيلوك ماسك سيتبرع بـ 5000 ايثريوم، سعيًا منها لإغراء المستخدمين بزيارة مواقع إلكترونية يملكونها.

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وتوجه تلك الصور المغرية المستخدمين الطامعين في الحصول على عملة ايثريوم، والذين هم بطبيعة قد يكون ممن يملك محفظة ايثريوم، ويطلبون منهم تأكيد حساباتهم للحصول على العطية، وذلك عن طريق إرسال العملة الرقمية إلى عنوان المحفظة، الذي تملك العصابة الاحتيالية.

والخدعة التي تعتمدها تلك العصابات هي أن تعيد أو تضاعف العملة الرقمية التي تُرسل إلى تلك المحافظ، كما تقوم بعرض جدول “تحديث” يظهر المعاملات المزيفة التي يُقصد بها أن تكون دليلًا على المصداقية.

يُشار إلى أن العصابات الاحتيالية المتخصصة في سرقة عملة “ايثريوم” كانت قد لجأت في السابق إلى انتحال شخصيات شهيرة، بما في ذلك المؤسس المشارك للعملة، فيتاليك بوترين، ثم تطور الأسلوب لينتحل شخصيات مثل إيلون ماسك.

ولكثرة استغلال المشاهير من تلك العصابات، اضطرت أسماء شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التأكيد في النبذات الخاصة بهم أنهم لا يقومون بالتبرع أو تقديم عطايا من عملة “ايثريوم”.