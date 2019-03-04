شهد قطاع شاشات التليفزيون تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية فبعدما كانت شاشات LCD مسيطرة على السوق لفترة طويلة ظهرت شاشات LED التي قدمت تصميم أفضل وجودة صورة ودقة ألوان أعلى وزاويا مشاهدة أفضل والعديد من الميزات الأخرى، والآن تظهر شاشات OLED التي تقدم مزايا أعلى ولكنها باهظة الثمن.

تمكّنت النماذج الأولية من شاشات OLED مثل LG B8 OLED من تقديم أسعار أقل للمستخدمين، في حين كانت الموديلات الأعلى سعرًا والتي تقدمها شركتي سوني وباناسونيك تتنافس مع شاشات OLED التي تقدمها سامسونج.

ولكن هل المستخدمون مستعدون لتجاوز شاشات LCDوLED والاعتماد على OLED كتقنية عرض جديدة؟ هل ستستمر شاشات OLED في التطور والانتشار أم ستواجه نفس المصير الذي واجهته شاشات البلازما plasma displays؟ وهل تستحق أجهزة تلفزيون OLED هذه الأسعار المرتفعة؟

للإجابة على هذه الأسئلة دعنا نستعرض سويًا أراء بعض الخبراء في السوق:

كانت شاشات التلفزيون تعاني من انخفاض عالمي في المبيعات ولكن مع ظهور شاشات OLED بدأت في الارتفاع، حيث كشف تقرير جديد من Futuresource Consulting أن مبيعات شاشات التلفزيون ارتفعت في عام 2018 بنسبة 3% كزيادة سنوية في عدد الشحنات، مع ارتفاع بنسبة 7% في قيمة التجارة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

لقد ساعدت عدة عوامل في زيادة نسبة المبيعات خلال 2018 ومنها مسابقة كأس العالم وزيادة الإقبال على خدمات عرض المحتوي مثل نتفليكس وأمازون برايم وغيرها.

وجاء في التقرير ما يشير أيضًا إلى أن “ارتفاع الطلب على OLED قد ساعد على إبقاء العلامة التجارية LG نشطة للغاية، كما أن شاشات OLED ستثبت وجوها خلال عام 2019 حيث من المتوقع زيادة عدد الشحنات”.

من أبرز الشركات المنافسة في هذا المجال هي إل جي LG، وسوني Sony وباناسونيك Panasonic، وفيليبس Philips، ولكن الأكثر نشاطًا فيهم هي شركة LG التي تسعى إلى توفير شاشات OLED في جميع أنحاء العالم، وهذا ما يفسر لماذا تعمل الشركة على إنتاج أجهزة تلفزيون OLED أكثر من أي أجهزة أخرى.

فيما يلي أبرز 7 شاشات OLED سيتم إطلاقها خلال عام 2019:

شركة إل جي LG

تُعد إل جي أكبر شركة مصنعة لجميع شاشات OLED،وتتميز بتقديم أحدث وأكبر تلفزيونات OLED على مستوى العالم. كما أن إل جي عادةً ما تطلق تلفزيون OLED كل عام يحمل العديد من الميزات ويجذب الأنظار ولا يمكن لأي ماركة أخرى التنافس معه، وذلك خلال العامين الماضيين على التوالي.

وقد قامت شركة إل جي بذلك بالفعل مع بداية هذا العام، حيث أعلنت خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019 عن أول تلفزيون OLED قابل للطي في العالم.

ستضم جميع أجهزة التلفاز 4K OLED من إل جي لعام 2019 منافذ HDMI 2.1 بالإضافة إلى HDMI eARC، ومنها من سيعمل بالجيل الثاني من معالج Alpha 9 الجديد من LG، مع دعم Dolby Atmos.

كما ستدعم المساعدات الصوتية مثل أليكسا التابع لشركة أمازون Alexa ومساعد جوجل الصوتي Google Assistant، بالإضافة لدعم معيار صوت لاسلكي جديد يسمى WiSA.

سيكون أول جهاز تلفاز قابل للطي في العالم، وسيكون بمقاس 65 إنش، وبدقة 4K، وقادر على تحويل نفسه لتقديم ثلاثة خيارات عرض مختلفة، وهي العرض الكامل Full View والعرض الخطي Line View والعرض الصفري Zero View، وسيعمل بالجيل الثاني من معالج Alpha 9 الذي يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي ThinQ AI الخاصة بالشركة مما سيوفر الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات الذكاء الاصطناعي الشائعة عبر منصات متعددة، بما في ذلك مساعد أمازون أليكسا الذي بدأ تطبيقه حديثًا بالإضافة لمساعد جوجل الرقمي.

من المتوقع أن تطلق إل جي هذا الموديل خلال النصف الثاني من عام 2019، ولكنه سيأتي بسعر مرتفع جدًا.

2- LG B9 OLED

إذا كنت تبحث عن شاشات OLED ذات أسعار معقولة فستجد هنا أجهزة تلفزيون LG B9 OLED ذات المستوى الجيد والتي لم يتم ذكرها في 2019 CES ولكن سيتم إطلاقها خلال العام الحالي حيث ظهرت تحت عنوان “ستأتي قريباً” على موقع LG الإلكتروني.

حسبما جاء بالموقع حتى الآن سيتوافر هذا الموديل بمقاسين 55 إنش و65 إنش، وبدقة 4K، وسيعمل بالجيل الثاني من معالج إل جي Alpha 7 الذي يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي ThinQ AI الخاصة بالشركة.

ستدعم شاشة LG B9 OLED المساعدات الصوتية أليكسا ومساعد جوجل، وستدعم أبضًا Dolby Vision & Dolby Atmos لتقدم لك تجربة السينما في المنزل من حيث دقة الألوان والصورة وقوة الصوت.

هذا الموديل أكثر تطورًا من الموديل السابق حيث سيقدم التوازن بين الأداء والسعر دون التخلي عن أحدث معالجات الشركة وهو الجيل الثاني من معالج Alpha 9.

سيتوافر هذا الموديل بثلاث خيارات من حيث المقاس 55 إنش و65 إنش و 77 إنش، وبدقة 4K، وحتى الآن فالمعلومات المتوفرة عن هذا الموديل شحيحة ولكنه سيطرح في الأسواق قريبًا.

أول تليفزيون OLED من إل جي يأتي بتقنية الوضوح الفائق 8K ومنفذ HDMI 2.1، وسيكون بحجم 88 إنش ويعمل بالجيل الثاني من معالج Alpha 9.

سيكون Z9 أول تلفزيون 8K يتضمن منفذ HDMI 2.1 في العالم، وهو يعتبر منتج شامل يتألف من شاشة عرض ومكبر صوت مدمج في الحامل، وسيتم طرحه للبيع في وقت لاحق من هذا العام.

شركة سوني Sony

بالرغم من أن شاشات سوني لا تعتبر ثورية مقارنة بشاشات LG، إلا أنها تقدم مزيجًا من تصميمات أنيقة مع حواف أصغر حجماً، ودعم AirPlay 2 و Homekit من آبل، وIMAX Enhanced وتواصل دعم الصوت داخل الشاشة.

هذا هو التلفزيون الرائد من سوني الذي يدعم تقنية OLED ودقة 4K وسيأتي بإصدارين الأول A9G لأمريكا الشمالية والثاني AG9 والذي سيتم إطلاقه في أوروبا والشرق الأوسط.

سيعمل هذا الموديل بمعالج الصور الأقوى X1 Ultimate الذي يعزز السطوع والتفاصيل واللون بذكاء بحيث يكون كل ما تشاهده واضحًا وواقعيًا، ويدعم تقنية Pixel Contrast Booster لتحسين تباين الألوان في الإضاءة العالية.

كما يدعم تقنية الصوت coustic Surface Audio+ حيث توجد سماعتين في الشاشة يوفران صوتًا متعدد الأبعاد، بالإضافة لذلك فهذا الموديل متوافق مع Dolby Atmos.

2- Sony A8G/AG8

تجمع هذه السلسلة بين قوة الأداء والسعر المناسب في فئة شاشات OLED من سوني، وتعمل بمعالج X1 Extreme بدلًا من X1 Ultimate، وستتوافر بمقاسين 55 إنش و65 إنش وبدقة 4K.

كما تدعم نظام الصوت Acoustic Surface Audio.2، وتتميز بتصميم أنيق يتيح لك ضبط ارتفاع الحامل لإفساح المجال لمكبرات الصوت.

شركة باناسونيك Panasonic

اشتهرت العلامة اليابانية “باناسونيك” بإنتاج تشكيلة رائعة من شاشات البلازما والـ LED، ولكن في السنوات الأخيرة اتجهت إلى تصنيع أجهزة تلفزيون OLED فائقة الجودة.

1- Panasonic GZ2000

تقول الشركة إنها أكثر أجهزة التلفزيون محاكاةً للسينما في العالم بعدما تم تطويرها من قبل أحد متخصصي الألوان في هوليوود حيث تبرز دقة ألوان لا مثيل لها مع مستويات سطوع أفضل بكثير من المستويات المتوسطة.

تقول باناسونيك إن GZ2000 هو أول تلفزيون OLED في العالم يدعم كلا من HDR10+ و Dolby Vision HDR بالإضافة إلى HLG Photo وهو تنسيق صور ثابتة جديد لصور HDR.

علاوة على ذلك فإنه مزود بمكبرات صوت مدمجة لتوفير أعلى صوت وهي قادرة على توصيل صوت Dolby Atmos بسهولة.

تعمل الشاشة بالمعالج الجديد HCX PRO الذكي، وستتوافر الشاشة بمقاسات 65 إنش و 55 إنش وبدقة 4K.