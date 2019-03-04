سامسونج تعتزم طرح هواتف Galaxy S10 مع واقي شاشة مثبت مسبقًا

أعلنت شركة سامسونج إنها تعتزم إطلاق هواتف “جالاكسي إس10” Galaxy S10 و “جالاكسي إس10 بلس” Galaxy S10 Plus مع غطاء حماية للشاشة مثبت مسبقًا، وذلك في سبيل معالجة المشكلة التي قد تنجم من جراء استخدام أغطية الحماية من شركات الطرف الثالث.

ولمّا أعلنت الشركة الكورية الجنوبية في 20 شباط/فبراير المنصرم عن هواتف Galaxy S10 الجديدة، أُثيرت تساؤلات بشأن فعالية حساس بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، الذي يعتمد على تقنية الأمواج فوق الصوتية، وما إذا كان سيعمل كما ينبغي مع أغطية الحماية الأخرى.

ثم قالت سامسونج في منشور على منتدى “أعضاء سامسونج” Samsung Members إن هواتفها الرائدة الجديدة سوف تُشحن مع واقي شاشة مثبت مسبقًا من صُنع سامسونج نفسها. وأضافت الشركة أن هذا ينطبق على جميع الشركات الفرعية العالمية وعلى جميع إصدارات Galaxy S10.

وأوضحت سامسونج سبب هذا القرار بالقول: “تم اتخاذ هذا القرار لزيادة تجارب العملاء بشكل عام مع ضمان المتانة المحسنة للشاشة والوظائف الكاملة لحساس بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية على Galaxy S10 و Galaxy S10 Plus”.

ولضمان الأداء الكامل لمستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية على هاتفي Galaxy S10 و Galaxy S10 Plus، قالت الشركة إنها تشجع عملاءها وشركاء البيع بالتجزئة بشدة على اعتماد أغطية حماية الشاشة التي تنتجها سامسونج كخيار شراء بديل في المتاجر.

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وأضافت سامسونج أنها لا تضمن أن يعمل حساس البصمة بالموجات فوق الصوتية مع واقيات الشاشة المصنوعة من الزجاج التقليدي ومواد البولي يوريثين.

هذا، وتعتزم الشركة توفير واقي الشاشة في حال استبداله لجميع هواتف Galaxy S10 بسعر 29.99 دولارًا أمريكيًا.