رسميًا: سوني تغلق منصة الألعاب PlayStation Vita

أنهت شركة سوني رسميًا إنتاج منصة الألعاب المحمولة التابعة لها، “بلاي ستيشن فيتا” PlayStation Vita، وذلك بعد أن حاولت تلك المنصة جاهدةً الوصول إلى نفس النجاح الذي حققته سابقتها، “بلاي ستيشن بورتابل” PlayStation Portable.

وأظهرت صفحة المنتج الرسمية لـ “بلاي ستيشن فيتا” أن الشركة اليابانية لم تعد تنتج أي وحدة منها، وبذلك تضع نهاية لمنصة الألعاب المحمولة التي تم إطلاقها أول مرة في اليابان في شهر كانون الأول/يناير 2011.

يُشار إلى أن منصة “بلاي ستيشن فيتا” كانت تعد في يوم من الأيام أفضل منصة ألعاب محمولة في السوق، وكانت تنافس بقوة منصة “نينتندو 3 دي إس” Nintendo 3DS. ولكن كان من سوء حظ المنصة أن إطلاقها تزامن مع ازدهار سوق الهواتف الذكية، حيث لم تستطيع جذب المستخدمين الذين كانوا يميلون إلى الألعاب المحمولة على الهواتف الذكية والحواسب اللوحية.

هذا، وكان من المنتظر أن تعلن سامسونج عن إنهاء إنتاج “بلاي ستيشن فيتا”، فقد توقفت الشركة عن صنع ألعاب للمنصة في عام 2015، ثم قالت في العام الماضي إن إنتاج جميع ألعاب المنصة سوف يتوقف بحلول 31 آذار/مارس 2019. وكان شهر شباط/فبراير الماضي آخر شهر تمنح فيه سوني المستخدمين إمكانية لعب ألعاب “بلاي ستيشن فيتا” مجانًا من خلال خدمة الاشتراك “بلاي ستيشن بلس” PlayStation Plus.

ولم تعد سوني تعلن مبيعات منصة “بلاي ستيشن فيتا” في تقاريرها المالية، لكن شركات الأبحاث تقدر مبيعات المنصة منذ إطلاقها قبل نحو 8 سنوات وحتى الآن بما يتراوح بين 10 و 15 مليون وحدة. وبالمقارنة، تقدر مبيعات سوني من منصة الألعاب المحمولة الأخرى “بلاي ستيشن بورتابل” بأكثر من 80 مليون وحدة منذ إطلاقها في عام 2004 في اليابان إلى أن تم إيقاف إنتاجها في عام 2014.

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وكانت براءة اختراع لمنصة ألعاب جديدة تم تقديمها من قبل شركة سوني في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي قد خلقت لفترة وجيزة حالة من الإثارة بشأن وجود خليفة محتمل لـ “بلاي ستيشن فيتا”، ولكن تمت الإشارة لاحقًا إلى أنها قد تكون لمنصة ألعاب الأطفال “تويو” Toio.

وكان أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة سوني قد قال في وقت سابق إنه لا توجد خطط لإطلاق إصدارات جديدة من منصة الألعاب المحمولة “بلاي ستيشن فيتا”.