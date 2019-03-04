شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مع انخفاض مبيعاته.. هل تصرف أبل النظر عن الأيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعل الأمر أصبح أكثر علانية بخصوص مشكلة مبيعات iPhone المتعثرة، لذلك تسعى شركة أبل فى المستقبل القريب لإطلاق نظارات الواقع الافتراضى الخاصة بها، ويبدو أن الشركة تواصل فى الوقت الراهن التركيز على خدماتها مع صرف النظر والتركيز عن الـiphone.

ووفقًا لما ذكره موقع "phonearena" التكنولوجى، أكد تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أن الشركة تسير على طريق تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق إيرادات خدمات بقيمة 50 مليار دولار بحلول عام 2020، وهذا من شأنه أن يضاعف مبلغ 25 مليار دولار الذي حققه هذا القطاع في عام 2016.

وخلال الفترة من 2016 حتى الربع الثالث من 2018، ركزت قوائم وظائف أبل على هندسة الأجهزة، ولكن شهد هذا الربع الأخير زيادة فرص عمل أبل للبرامج أكثر من الأجهزة وذلك إلى نهاية فبراير، حيث أصبحت هندسة البرمجيات محط تركيز قوائم أبل الوظيفية.

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رسم بيانى أبل

ومن المنطقي أن تركز أبل الآن على طريقة للحصول على المزيد من الأموال من أولئك الذين قاموا بشراء واستخدام جهاز iPhone بالفعل، خاصة مع وجود قاعدة عالمية نشطة تضم 900 مليون وحدة آيفون، وتشمل الخدمات كل من متجر التطبيقات وApple Pay وAppleCare وApple Music وiTunes وغيرها من الخدمات.

وتتطلع أبل إلى إضافة المزيد من خدمات الاشتراك لزيادة عائدات الخدمات، وتخطط الشركة للإعلان عن خطة الاشتراكات، ومن المتوقع أيضًا أن تطلق الشركة خدمة بث الفيديو التي ستكون منافسًا لـNetflix.