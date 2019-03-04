كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بإمكان المستخدمين إعادة ضبط زر “Bixby” في هواتف “Galaxy S10” الجديدة

متابعة-سنيار: منذ Galaxy S8، أضافت Samsung زرًا فعليًا لتنشيط مساعد Bixby الرقمي على هواتفها الرئيسية.

وطوال هذا الوقت، ظل مستخدمو Samsung يطالبون بإمكانية برمجة زر لفعل شيء آخر – وهو أمر سيستخدمونه فعلاً – مثل إطلاق تطبيق آخر أو تنشيط مساعد رقمي أكثر ذكاءً مثل مساعد Google.

الآن، مع طرح عائلة Galaxy S10، استسلمت Samsung أخيراً للطلب، وقبل الإصدار العالمي لـ S10 في 8 مارس، ستقوم وحدات مراجعة الهاتف التي تم تحديثها من سامسونج، بإعداد جديد يتيح لك تغيير وظيفة زر Bixby.

قبل التحديث، يؤدي ضغط واحد على زر Bixby إلى تنشيط مساعد سامسونج الرقمي، وبعد التحديث، عند الدخول إلى الإعدادات ثم إلى قسم “الميزات المتقدمة”، فستجد إعدادًا جديدًا ضمن قائمة “مفتاح Bixby” لبرمجة الزر الفعلي.

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يتم منح المستخدمين خيارات برمجة زر Bixby لفتح اختصار تطبيق أو أمر آخر بضغطة مزدوجة، ويمكنك برمجة المفتاح لفتح Bixby باستخدام ضغطة مزدوجة وتطبيق آخر أو اختصار مع ضغطة واحدة.

ولكن المستخدمون لن يتمكنوا من برمجة مفتاح Bixby لفتح مساعد Google بدلاً من مساعد الصوت من Samsung، وفقاً لموقع “ماشابل”.