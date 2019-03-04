شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم روبوت استعانت بها الشركات الأمريكية خلال 2018؟ الرقم سيذهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد صادر عن جمعية النهوض بالأتمتة Association for Advanced Automation، وهى مجموعة صناعية فى الولايات المتحدة، عن أن عدد الروبوتات التى قامت الشركات الأمريكية باستخدامها خلال عام 2018 هو الأعلى على الإطلاق، حيث أصبح بالإمكان استخدام هذه الروبوتات، التى أصبحت رخيصة الثمن وأكثر مرونة من ذى قبل.

ووفقًا لما نشره موقع a3automate الأمريكى، فقد تم شحن ما يصل إلى 35,880 روبوت خلال 2018، بزيادة تقرب من 16% عما كانت عليه فى عام 2017، حيث أوضح التقرير أن الشحنات زادت فى كل قطاع تتعقبه المجموعة باستثناء قطاع السيارات، حيث خفضت شركات صناعة السيارات الاستعانة بالروبوتات بعد الانتهاء من جولة كبيرة من الأدوات لشراء نماذج جديدة للشاحنات.

وكشف التقرير عن أنه زادت شحنات شركات السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية من الروبوتات بنسبة 60% مقارنةً بالعام السابق، كما ارتفعت الشحنات إلى مصانع أشباه الموصلات والإلكترونيات بأكثر من 50%، فى حين ارتفعت الشحنات إلى منتجى المعادن بنسبة 13%.