شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا سيحدث لك إذا توقفت عن استخدام فيس بوك؟..بحث جديد يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح قرار التوقف عن استخدام فيس بوك أمرًا مطروحًا بقوة فى الوقت الحالي، خاصة بعد أن اتضحت سياسات جمع بيانات الشبكة الاجتماعية من المستخدمين، وفى الوقت الذى توجد فيه أسباب وجيهة للبقاء على فيس بوك وأسباب أخرى لتركه، قام فريق من الباحثين بجمع الأدلة لمعرفة ما يحدث عندما يتوقف الناس عن تسجيل الدخول لفترة.

وطلب فريق، من جامعة ستانفورد فى الولايات المتحدة، من بعض المستخدمين البعد عن فيس بوك لمدة أربعة أسابيع، وطلبوا من الآخرين استخدامه ببعض الحكمة، وكان هناك العديد من النتائج المثيرة للاهتمام.



فيس بوك

وعلى وجه التحديد، وجد الباحثون أربعة نتائج محددة، أولاً، عندما تخلى الناس عن استخدام "فيس بوك"، قضوا وقتًا أقل على الإنترنت بشكل عام، ولم يلجأوا إلى أى بديل على شبكة الإنترنت بل شاهدوا التلفزيون أو قضوا بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء.

Advertisements

ووفقًا لموقع "مترو" البريطانى، شعروا بأنهم أقل اطلاعًا، ولكنهم أيضًا أقل استقطابًا سياسيًا.

ثانيًا، قال عدد من المشاركين الذين شاركوا أنهم يخططون لقضاء وقت أقل على "فيس بوك" بمجرد انتهاء الدراسة.

ويقول الباحثون إن الجوانب السلبية لاستخدام "فيس بوك" حقيقية، ولكن بشكل عام "نتائجنا لا تدع مجالاً للشك فى أن فيس بوك له فوائد كبيرة لمستخدميه".