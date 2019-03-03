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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مرسيدس تقوم بتثبيت لعبة ماريو كارت في سيارتها “CLA” الجديدة
متابعة-سنيار: في معرض Mobile World Congress 2019 الذي عقد في برشلونة في الفترة من 25 إلى 28 فبراير 2019، قدمت مرسيدس-بنز عددًا من المستجدات حول التحول الرقمي.
وعلى منصة العلامة التجارية الألمانية، كان هناك من بين أمور أخرى سيارة مرسيدس-بنز CLA الجديدة التي بدأ تسويقها، وبفضل نظام المعلومات والترفيه الجديد المسمى MBUX (تجربة المستخدم مرسيدس بنز)، من الممكن لمرسيدس أن تقدم العديد من التطبيقات في سياراتها، وعلى سبيل المثال، على مرسيدس-بنز CLA المكشوفة، كان الزوار قادرين على لعب ماريو كارت على شاشة السيارة المركزية.
وقد فكر فريق مجموعة دايملر للأبحاث في تكييف SuperTuxKart، وهو إصدار مفتوح المصدر من Mario Kart، ليعمل تحت نظام تشغيل MBUX الخاص بـ Mercedes-Benz CLA، والنتيجة: من الممكن لعب ماريو كارت أثناء البقاء خلف عجلة القيادة.
أفضل ما في الأمر، هو أن الإضاءة الداخلية تضاءة بشكل متزامن مع إشارات البدء للسباق، كما أن الحزام يضيق عندما تخسر في اللعبة، ويضخ تكييف الهواء الهواء البارد تماشيا مع سرعة الكارت الخاص بك.
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