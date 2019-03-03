Nintendo تحتفل بمرور عامين على صدور جهازها الهجين Switch

فاطمة أيت طالب - دبي - احتفلت شركة Nintendo اليابانية، بمرور عامين على صدور جهازها الهجين لألعاب الفيديو Switch، و الذي يجمع ما بين المنزلي و المحمول في عتاد يتكون من جهاز بحجم 6.2 إنش، و بدقة 720p في وضعية المحمول، و 1080p في وضعية المنزلي، مع ذاكرة داخلية تصل إلى 32 GB قابلة للتوسعة، و سعر يصل إلى 300 دولار.
جهاز Nintendo Switch حقق نجاحاً كبيراً في الأسواق، و بات يُزاحم جهاز سوني المنزلي Playstation 4 على المبيعات في الأسواق العالمية، و قد تمكن من بيع أكثر من 17 مليون وحدة في العام الماضي، و وصلت مبيعاته الكلية حتى نهاية ديسمبر 2018 إلى ما يفوق 32 مليون جهاز، لتتجاوز الشركة بذلك، الكبوة الكبيرة التي تعرضت لها مع الجهاز الذي سبقه WiiU.
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