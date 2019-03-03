عائدات Candy Crush Friends Saga تتجاوز 50 مليون دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - Candy Crush Friends Saga هي آخر ألعاب شركة King الشهيرة بسلسلة Candy Crush للأجهزة الذكية، و هي مملوكة لشركة Activision Blizzard الأمريكية. استناداً إلى آخر إحصائيات وكالة Sensor Tower، فقد تجاوزت إيرادات Candy Crush Friends Saga، الخمسين مليون دولار حتى الآن.
و نجحت Candy Crush Friends Saga في تجاوز حاجز الخمسين مليون دولار في 140 يوماً، مقارنة مع Candy Crush Jelly Saga، و التي حققت ذلك في 85 يوماً. هذا علماً أن Candy Crush Friends Saga لم تنطلق في الصين حتى الآن، و هو أحد الأسباب التي تجعلها أبطأ من السابق في تحقيق الإيرادات.
61% من هذه الإيرادات، أتت من الولايات المتحدة الأمريكية.
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