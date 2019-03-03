Spotify حصلت على 17 مليون مُستخدم جديد في يناير

فاطمة أيت طالب - دبي - على أن منصة الصوتيات Spotify هي منصة تتمتع بشعبية عالية بالفعل، إلا أن هذا ليس كل شيء، فهي تكسب مستخدمين جدد دورياً. آخر إحصائيات وكالة Sensor Tower، أكدت أن Spotify حصلت على 17 مليون مُستخدم جديد تماماً في شهر يناير من العام الحالي 2019.

و وفقاً لهذه الإحصائية، فإن هذا يُشير إلى أن يناير الماضي هو أفضل شهر يناير من ناحية النمو حظيت به المنصة على الإطلاق، و بزيادة وصلت إلى 16% مقارنة مع يناير 2018، و الذي كسبت به الخدمة أكثر من 14 مليون مستخدم جديد.

16.5% من هؤلاء المستخدمين الجدد، هم من الولايات المتحدة الأمريكية.