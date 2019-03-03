تكنولوجيا: تيم كوك يزعم أن منتجات شركة أبل المستقبلية ستثير إعجاب الجميع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت شركة أبل أمس اجتماعها السنوي لحاملي الأسهم، وأفادت تقارير بلومبرغ أن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، قد تحدث عما يحمله المستقبل للشركة.

فمع تباطؤ مبيعات هواتف آيفون (إذ انخفضت إيرادات الهاتف بنسبة 15% على أساس سنوي خلال موسم العطلات)، تركز أبل الآن على ثاني أكبر مصدر ربح لها؛ الخدمات. فمن أكثر الخدمات ربحًا لشركة أبل: خدمة Apple Pay و App Store و iTunes و AppleCare و Apple Music والمزيد. وقال كوك إن شركة أبل تعمل للوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق إيرادات لخدماتها بقيمة 50 مليار دولار في العام المقبل مقارنةً بـ 25 مليار دولار في عام 2016.

وبالتأكيد هذا لا يعني أن أبل لن تعمل على أجهزة جديدة، فقد قال كوك أن الشركة تبذل جهودها لإحضار أجهزة مستقبلية والتي من شأنها “إثارة إعجاب الجميع”.

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فقد قامت شركة أبل بإطلاق أول هاتف آيفون لها في يونيو عام 2007، وأول جهاز آيباد في أبريل عام 2010. ومنذ ذلك الحين، بدأت الشركة بتطوير أجهزتها وإضافة ميزات وملحقات أخري مثل سماعات AirPods. كما أصدرت الشركة أيضًا أول سماعات ذكيه لها؛ HomePod في فبراير عام 2018، وبالرغم من سعرها الباهظ، إلا أن وظائف سيري المحدودة قد منعت الشركة من تحدي أمازون وجوجل.

ونظرًا إلى أن تيم كوك قد تحدث من قبل عن حماسه للواقع المعزز، فمن المرجح جدًا أن تكون محطة أبل القادمة عبارة عن نظارات الواقع المعزز. ففي شهر يونيو عام 2017، قال المحلل جين مونستر أن نظارات أبل المستقبلية قد تصبح أهم من هواتف آيفون، إذ أشار إلى انه بمجرد إصدار نظارات أبل، فإن هواتف آيفون لن تشكل غالبية أرباح الشركة. ويتوقع مونستر أن تصل أول نظارات واقع معزز من أبل بحلول عام 2021.

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