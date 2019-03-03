بطاقة GeForce GTX 1660 من Nvidia قادمة في مارس وفقاً لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أهملت Nvidia جمهور اللاعبين أصحاب الميزانيات المتوسطة عندما أطلقت بطاقاتها الرسومية مرتفعة الثمن RTX بمعمارية Turing، و بحسب ما ذُكر في تقرير الشركة المالي، فإن مبيعات بطاقات Turing كانت مخيبة للآمال بعض الشيء و دون مستوى التوقعات.
ربما تكون خطوة Nvidia في تقديم بطاقات GTX 1660 Ti و غيرها من الخيارات الاقتصادية بمعمارية Turing دون دعم خواص تقنية Ray Tracing، هي لتصحيح هذا الخطأ و زيادة تنافسية الشركة من ناحية الأسعار. بحسب الاختبارات، فقد تفوقت GTX 1660 Ti بصورة ملحوظة على GTX 1060، و قدمت أداءً شبه متساوٍ مع بطاقة GTX 1070 القوية.
حسناً، أكد تقريرُ جديدٌ عبر Digitimes بأن Nvidia على وشك إطلاق بطاقتين جديدتين، و هما بطاقة GTX 1660 بسعر 229$، و يبدو أنها ستكون أقرب في الأداء إلى بطاقة GTX 1060، و ذلك في 15 مارس القادم، أي بعد حوالي أسبوعين.
البطاقة الأخرى هي GTX 1650، و المخطط صدورها في 30 آبريل بحسب التقرير، و بسعر 179 دولاراً، و يبدو أنها ستكون قادمة لاستبدال GTX1050/1050Ti.
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