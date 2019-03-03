فاطمة أيت طالب - دبي - كان Phil Spencer رئيس الإكس بوكس و ألعاب الويندوز لدى شركة مايكروسوفت و أحد قادة الشركة الذين يعملون مباشرة تحت رئاسة ساتيا ناديلا، قد أكّد أن مايكروسوفت ستقوم بتحسين تجربة متجر الويندوز لمحبي ألعاب الفيديو، و ذلك كما نقلنا إليكم سابقاً.
Phil Spencer في لقاءٍ جديد أكّد أن الجمهور سيبدأ بملاحظة هذه التحسينات و الاستثمارات بحلول معرض التسلية و الترفيه القادم E3 2019، و ستستمر هذه التغييرات خلال العام، و أن هذه لن تكون سوى البداية لما هو قادم. فيل أكّد أيضاً أن مايكروسوفت فكرت كثيراً فيما ينبغي عليها القيام به تجاه متجر Steam و ستقوم بمشاركة المزيد قريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر Phil Spencer: التحسينات ستبدأ بالظهور على متجر الويندوز و ألعاب الحاسب الشخصي بحلول E3 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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