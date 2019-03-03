Phil Spencer: التحسينات ستبدأ بالظهور على متجر الويندوز و ألعاب الحاسب الشخصي بحلول E3 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - كان Phil Spencer رئيس الإكس بوكس و ألعاب الويندوز لدى شركة مايكروسوفت و أحد قادة الشركة الذين يعملون مباشرة تحت رئاسة ساتيا ناديلا، قد أكّد أن مايكروسوفت ستقوم بتحسين تجربة متجر الويندوز لمحبي ألعاب الفيديو، و ذلك كما نقلنا إليكم سابقاً.

Phil Spencer في لقاءٍ جديد أكّد أن الجمهور سيبدأ بملاحظة هذه التحسينات و الاستثمارات بحلول معرض التسلية و الترفيه القادم E3 2019، و ستستمر هذه التغييرات خلال العام، و أن هذه لن تكون سوى البداية لما هو قادم. فيل أكّد أيضاً أن مايكروسوفت فكرت كثيراً فيما ينبغي عليها القيام به تجاه متجر Steam و ستقوم بمشاركة المزيد قريباً.