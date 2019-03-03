عائدات Dragalia Lost تتجاوز 75 مليون دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما لم تكن عائدات لعبة الأدوار المجانية Dragalia Lost من Nintendo و CYgames مُتسارعة بالقدر الذي أراده كلاهما، إلا أنها تُحقق نجاحاً جيداً بلا شك.

أحدث التقارير من وكالة Sensor Tower أكدت بأن عائدات اللعبة الإجمالية قد تجاوزت 75 مليون دولار بالفعل، و بذلك، فإن اللعبة تفوقت على Super Mario Run و Animal Crossing في هذا الجانب.

اللعبة قادمة رسمياً إلى كندا، أستراليا، بالإضافة إلى بريطانيا في وقتٍ ما من العام المالي القادم.