عائدات Dragalia Lost تتجاوز 75 مليون دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما لم تكن عائدات لعبة الأدوار المجانية Dragalia Lost من Nintendo و CYgames مُتسارعة بالقدر الذي أراده كلاهما، إلا أنها تُحقق نجاحاً جيداً بلا شك.
أحدث التقارير من وكالة Sensor Tower أكدت بأن عائدات اللعبة الإجمالية قد تجاوزت 75 مليون دولار بالفعل، و بذلك، فإن اللعبة تفوقت على Super Mario Run و Animal Crossing في هذا الجانب.
اللعبة قادمة رسمياً إلى كندا، أستراليا، بالإضافة إلى بريطانيا في وقتٍ ما من العام المالي القادم.
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