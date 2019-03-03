انت الان تتابع تفاصيل خبر "جوجل" تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأخطاء النحوية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 08:20 مساءً - يستخدم كثير من الباحثين عن العمل "مترجم جوجل" أو غيره من المترجمات لنقل سيرهم الذاتية أو بحوثهم العلمية إلى لغة أخرى.

ولا يعرف هؤلاء مقدار الضرر الذي يمس سمعتهم عند العثور على أخطاء نحوية فيما يرسلونه بالبريد الإلكتروني.

ومع أن خدمة التدقيق الإملائي المعياري التي أرفقتها "جوجل" مع محرّر المستندات قبل سبع سنوات، وما طرأ على هذه الخدمة من تطور؛ فإنه لا يمكن الاعتماد عليه كلياً في تصحيح الأخطاء.

لكن بحسب ما نشر موقع "تكنولوجي إنكوايرر"، اليوم الأحد، فقد زوِّد "Google G Suite" الآن بمعلومات الذكاء الاصطناعي لتصحيح الأخطاء النحوية الصعبة.

وفي محاولة لضمان حصول المستخدمين على حلّ هذه الأخطاء النحوية بشكل صحيح، وعدم تضرر سمعتهم أبداً، أعلنت جوجل مؤخراً أنّ العملاء الذين يستخدمون حسابات "جي سويت" سيشاهدون الآن اقتراحات لتصحيح قواعد اللغة استناداً إلى تقنيات الترجمة الآلية، وهو ما كان مدمجاً في Google Cloud Next في عام 2018.

تماماً كما اعتاد المستخدم على رؤية التدقيق الإملائي، سيظهر خط أزرق متعرج أسفل الكلمة أو العبارة التي تكتشف فيها المنصة خطأً نحوياً.

وبنفس الطريقة يمكنه النقر بزر الماوس الأيمن على النص الذي تحته خط لرؤية اقتراحات القواعد التي توفرها G Suite، ويقرر ما إذا كان يريد إجراء التعديل أم لا.

وأوضح فيشنو سيفاجي، مدير مشروع G Suite، أن "الترجمة الآلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء نموذج يمكن أن يكتشف التعقيد والفروق الدقيقة في تصحيح القواعد النحوية".