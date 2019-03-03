شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سائقو "أوبر" يتهمون عمدة لندن بالتمييز العنصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صادق خان ،عمدة لندن، فى ديسمبر الماضى، أن سائقى أوبر سوف يضطروا قريباً إلى دفع رسوم الازدحام والتى تبلغ تكلفتها نحو 12.50 جنيهًا إسترلينيًا للقيادة فى وسط لندن، وهذا التغيير الذى سيتم تنفيذه فى 8 أبريل، هو جزء من خطة Air Clean Plan.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، هناك العديد من سائقى سيارات "أوبر" غير راضين عن التغيير، وقرروا الآن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مكتب العمدة، واتهامه بالتمييز العنصرى، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن أكثر من 90٪ من هؤلاء السائقين هم من أصحاب البشرة السوداء والآسيويين والأقليات العرقية.

وفى حديث لهيئة الإذاعة البريطانية، قال عبد الرزاق هادى، وهو سائق بأوبر فى لندن: " هذه ضريبة على السائقين الفقراء"، وأضاف أن التغيير يعنى أنه سيكون عليهم دفع أكثر من 60 جنيهاً إسترلينياً كل أسبوع.