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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكنولوجيا غيرت حياتك × 15 سنة.. 10 حاجات مكنتش هتعرف تعملها فى 2005 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التكنولوجيا جعلت أمور كثيرة فى حياتنا مختلفة وأكثر سهولة وبساطة، فإذا عودنا للخلف فقط 15 عاما سنجد أننا لم ننعم بأمور أساسية فى عالمنا الآن، وهنا نرصد منها 10 أشياء مهمة، وفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى.
1- تمتلك العالم بين يديك
يمكنك شراء الأشياء دون إخراج محفظتك، واستخدام هاتفك للتجول في جميع أنحاء المدينة، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعى، يمكنك التفاعل مع العالم.
2- تسجيل كل لقطات حياتك
عندما أصبحت الهواتف الذكية في كل مكان، أصبح الوصول إلى الكاميرات سهلة الاستخدام متاح للجميع فى كل الأوقات، كما تحسنت الكاميرات الموجودة بالهاتف مع الوقت لتصبح عالية الجودة، لدرجة أنها أصبحت اختيار العديد من المحترفين في جميع أنحاء العالم.
3- خرائط طريقك على هاتفك
اعتاد الناس على استخدام الخرائط الورقية لإيجاد طريقهم فى منطقة غير مألوفة، حتى تم تفعيل خدمات الـGPS وgoogle map، فقط من خلال فتح الإنترنت يمكنك أن تصل أينما تريد وترى كل الطرق أمامك.
4- العيش فى عالم آخر افتراضى
الواقع الافتراضى أصبح متاح من خلال نظارات تضعها على عينك ولعل عام 2013 بشكل خاص كان نقلة فى هذه التكنولوجيا التى تعى من خلالها عالم افتراضى بالكامل وأنت مازلت فى واقعك الحقيقى.
5- تشاهد كل ما تريده فى ثوانى
جعل الإنترنت الكثير من الأشياء أسهل ومحى المسافة التي تحتاجها للذهاب لتأجير فيلم جديد أو شراء قرص مضغوط جديد، فخلال ثوانى فقط ومن خلال الضغط على زر، يمكنك الحصول على خدمات البث ومشاهدة ما تريده فى أى مكان وأى وقت.
6- استلق وأنت تعملكان لدينا خياران للحاسب الآلى من قبل وهم الكمبيوتر المكتبى أو جهاز الكمبيوتر المحمول "اللاب توب"، ولكن حاليا تم استخدام أجهزة الكمبيوتر اللوحية، وجهاز iPad والذى يستخدم باللمس فقط و بحجم صغير تستطيع حمله والعمل عليه وأنت مستلقى.
7- حمل ألف كتاب على متن طائرة
إذا سئمت من حمل كتب ضخمة فى حقيبة ظهرك خلال السفر بشكل خاص، فقد تكون من بين أولئك الذين أصبحوا سعداء عندما وصل القارئ الإلكترونى، الذى يجعلك تحمل ألف كتاب على متن طائرة داخل جهازك الصغير بين يديك.
8- تكلم وكل ما تريده سيتحقق
أجهزة التحكم عن بعد بالصوت أصبحت متاحة حاليا وتوجد فى المنازل والمنشآت الذكية، وكذلك هناك مساعد صوتي من الممكن التحدث إلى الأنظمة وسيتم تحقيق ما تريده دون تعب الدخول على الشبكة والضغط على تريده من إعطاء أوامر آلية.
9- سيارات الكهرباء للانتقالات
لدينا الآن مجموعة كاملة من السيارات الكهربائية للاختيار من بينها، والتى أصبحت فى متناول المستهلكين بفضل تسلا، ولم تحتاج هذه السيارات إلا للشحن الكهربائى بدلا من إعادة التزود بالوقود.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.