تكنولوجيا: تكنولوجيا غيرت حياتك × 15 سنة.. 10 حاجات مكنتش هتعرف تعملها فى 2005

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التكنولوجيا جعلت أمور كثيرة فى حياتنا مختلفة وأكثر سهولة وبساطة، فإذا عودنا للخلف فقط 15 عاما سنجد أننا لم ننعم بأمور أساسية فى عالمنا الآن، وهنا نرصد منها 10 أشياء مهمة، وفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى.

1- تمتلك العالم بين يديك

يمكنك شراء الأشياء دون إخراج محفظتك، واستخدام هاتفك للتجول في جميع أنحاء المدينة، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعى، يمكنك التفاعل مع العالم.

2- تسجيل كل لقطات حياتك

عندما أصبحت الهواتف الذكية في كل مكان، أصبح الوصول إلى الكاميرات سهلة الاستخدام متاح للجميع فى كل الأوقات، كما تحسنت الكاميرات الموجودة بالهاتف مع الوقت لتصبح عالية الجودة، لدرجة أنها أصبحت اختيار العديد من المحترفين في جميع أنحاء العالم.

3- خرائط طريقك على هاتفك

اعتاد الناس على استخدام الخرائط الورقية لإيجاد طريقهم فى منطقة غير مألوفة، حتى تم تفعيل خدمات الـGPS وgoogle map، فقط من خلال فتح الإنترنت يمكنك أن تصل أينما تريد وترى كل الطرق أمامك.

4- العيش فى عالم آخر افتراضى

الواقع الافتراضى أصبح متاح من خلال نظارات تضعها على عينك ولعل عام 2013 بشكل خاص كان نقلة فى هذه التكنولوجيا التى تعى من خلالها عالم افتراضى بالكامل وأنت مازلت فى واقعك الحقيقى.

5- تشاهد كل ما تريده فى ثوانى

جعل الإنترنت الكثير من الأشياء أسهل ومحى المسافة التي تحتاجها للذهاب لتأجير فيلم جديد أو شراء قرص مضغوط جديد، فخلال ثوانى فقط ومن خلال الضغط على زر، يمكنك الحصول على خدمات البث ومشاهدة ما تريده فى أى مكان وأى وقت.