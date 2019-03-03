تكنولوجيا: هاتف Nokia 9 PureView سيصل إلى الولايات المتحدة في 3 مارس بخصم 100 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم يتبقى سوي أيام على إطلاق هاتف Nokia 9 PureView، حيث ستبدأ عمليات البيع في الولايات المتحدة بدءًا من 3 مارس عبر متاجر أمازون و B&H و Best Buy. وبالرغم من أن قوائم الأسعار الخاصة بهذه المتاجر ذكرت أن سعر الهاتف سيكون 700 دولار، إلا أن شركة HMD ستطلق الهاتف مع خصم يصل إلى 100 دولار.

فبدءًا من 3 مارس حتى 11 مارس، سيتوفر هاتف Nokia 9 PureView بسعر 600 فقط في الولايات المتحدة، ويعتبر ذلك مغريًا جدًا بالنسبة لأول هاتف يحضر إعداد الكاميرا الخماسي.

أما بالنسبة لأوروبا، فسيصل الهاتف في 1 أبريل على موقع Nokia.com بسعر 650 يورو لمعظم البلاد، في حين سيصل في فرنسا بسعر 700 يورو، وفي هولندا بسعر 600 يورو. لن تتوفر هناك أي خصومات، ولكن سيحصل المستخدمون على شاشة بديلة مجانية (بقيمة 100 يورو).

وفي المملكة المتحدة، سيصل الهاتف بسعر 550 جنيه إسترليني، مع هدية سماعات Nokia True Wireless.

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