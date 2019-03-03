80 ألف دولار هو متوسط رواتب الموظفين في Nintendo

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Nintendo اليابانية بتحديث بياناتها، و نشرت الشركة إحصائية جديدة تخص الموظفين و ظروف العمل لدى الفرع الأساسي للشركة في اليابان.

و في الوقت الحالي يعمل 2271 موظفاً في شركة ننتندو في اليابان، و يصل معدل أعمار الموظفين إلى 38.6 عاماً، و يصل متوسط زمن التوظيف إلى 13.5 عاماً. متوسط فترة الدوام تصل إلى 7 ساعات و 45 دقيقة، أما متوسط الرواتب في الشركة فهو يصل إلى ما يُعادل 80 ألف دولار.