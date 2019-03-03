فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Nintendo اليابانية بتحديث بياناتها، و نشرت الشركة إحصائية جديدة تخص الموظفين و ظروف العمل لدى الفرع الأساسي للشركة في اليابان.
و في الوقت الحالي يعمل 2271 موظفاً في شركة ننتندو في اليابان، و يصل معدل أعمار الموظفين إلى 38.6 عاماً، و يصل متوسط زمن التوظيف إلى 13.5 عاماً. متوسط فترة الدوام تصل إلى 7 ساعات و 45 دقيقة، أما متوسط الرواتب في الشركة فهو يصل إلى ما يُعادل 80 ألف دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر 80 ألف دولار هو متوسط رواتب الموظفين في Nintendo لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.