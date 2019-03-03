تسريب مواصفات بطاقة الرسوم GeForce GTX 1650 من Nvidia

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Nvidia قد ذكرت أن مبيعات بطاقات الرسوم الجديدة RTX بمعمارية Turing لم تحقق المبيعات المطلوبة منها، و بعد ذلك بدأت نفيديا بالتحضير لبطاقات جديدة بتكلفة تصنيع أقل و دون مزايا تقنية Ray Tracing.

و بناءً على تسريب جديد من TUM APISAK، فقد حصلنا على مواصفات GeForce GTX 1650، و التي ستأتي بالصورة التالية إن صحت التسريبات: ستضم البطاقة ذاكرة عشوائية بحجم 4 غيغابايت، و ستعمل بسرعة 1359 ميغاهرتز، أما سرعة الذاكرة فستصل إلى 8 Gbps.

من المفترض أن تصدر البطاقة بسعر 179 دولار كما سمعنا في السابق، و ذلك في شهر آبريل القادم.