Tencent تعمل على خدمة سحابية لألعاب الفيديو

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت آخر الأنباء على الشبكة العنكبوتية انضمام المارد الصيني Tencent إلى كل من مايكروسوفت، أمازون، غوغل، فيرايزون، سوني و غيرهم في العمل على تطوير خدمة سحابية لاستضافة و بث ألعاب الفيديو.
المُحلل الشهير دانييل أحمد أكّد في تغريدة جديدة أن الخدمة هي نتاج تعاونٍ مُشترك بين Tencent و عملاقة التكنولوجيا Intel، و أنها مُخططة للحاسب الشخصي و الهواتف الذكية.
الخدمة ستحمل الاسم Tencent Instant Play و من المفترض أن تعمل بصورة مقاربة لخدمة مايكروسوفت xCloud. حسناً، سوق الخدمات السحابية أصبح مُكتظاً للغاية قبل أن يصدر أي منها! و مع تهافت الشركات على تطوير الخدمات السحابية، يبدو أن سوق الألعاب سيشهد تغييراتٍ كبيرة في السنوات القادمة.
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