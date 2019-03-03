Tencent تعمل على خدمة سحابية لألعاب الفيديو

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت آخر الأنباء على الشبكة العنكبوتية انضمام المارد الصيني Tencent إلى كل من مايكروسوفت، أمازون، غوغل، فيرايزون، سوني و غيرهم في العمل على تطوير خدمة سحابية لاستضافة و بث ألعاب الفيديو.

المُحلل الشهير دانييل أحمد أكّد في تغريدة جديدة أن الخدمة هي نتاج تعاونٍ مُشترك بين Tencent و عملاقة التكنولوجيا Intel، و أنها مُخططة للحاسب الشخصي و الهواتف الذكية.

الخدمة ستحمل الاسم Tencent Instant Play و من المفترض أن تعمل بصورة مقاربة لخدمة مايكروسوفت xCloud. حسناً، سوق الخدمات السحابية أصبح مُكتظاً للغاية قبل أن يصدر أي منها! و مع تهافت الشركات على تطوير الخدمات السحابية، يبدو أن سوق الألعاب سيشهد تغييراتٍ كبيرة في السنوات القادمة.