تكنولوجيا: مقطع فيديو يكشفت عن إختبارات لكفاءة تصنيع Galaxy S10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج مؤخراً الإصدارات الجديدة من سلسلة Galaxy S10 التي جاءت بميزة إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة في Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس، وفي مقطع فيديو نشر مؤخراً على شبكة الإنترنت أجريت بعض الإختبارات على كفاءة تصنيع الهواتف الجديدة.

بعد الإعلان رسمياً عن سلسلة Galaxy S10 مؤخراً، نشر عبر قناة JerryRigEverything على اليوتيوب الإختبارات الأولى على كفاءة تصنيع الإصدارات الجديدة بشكل خاص المميزة بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، والتي قد يحتاج معها المستخدم إلى شاشة للحماية.

ومن المقرر أن يتوفر مستشعر البصمة المدمج في الشاشة في كلاً من هاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس، بينما يأتي هاتف Galaxy S10e بمستشعر في جانب الهاتف مدمج في زر الطاقة، ولقد أجرى Zack Nelson من قناة JerryRigEverything على اليوتيوب إختبار لثني وحرق الهاتف، أو خدش الشاشة لإختبار متانة تصنيع الهاتف.

وقد كشفت الإختبارات التي أجريت على هاتف Galaxy S10 عن حماية الإصدار الجديد بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6 على معظم أسطح الهاتف والتي تشمل الشاشة بالتأكيد، حيث ستوفر الحماية للهاتف من التعرض للخدش البسيط بالتأكيد.

أيضاً يدعم إطار الهاتف المصمم من الألومنيوم تصميم الهاتف بشكل جيد، كما إستطاعت الشاشة Dynamic AMOLED في هاتف Galaxy S10 الصمود مع تعرضها للإحتراق عبر شعلة بسيطة حتى 15 ثانية.

كما تكشف الإختبارات على أن مستشعر البصمة بالموجات الفوق صوتية في هاتف Galaxy S10 يستمر بالعمل ودعم المستخدم مع الخدوش البسيطة في الشاشة، إلا أن الخدوش العميقة في الشاشة ستوقف مستشعر البصمة عن العمل بالتأكيد.

يذكر أيضاً أن عند محاولة ثني هاتف Galaxy S10 لم ينتج أي صرير أو تكسير من الهاتف، حيث لم يتحرك الهاتف في محاولة الثني على الإطلاق.

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