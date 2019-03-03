شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يلتقطون صورا مرعبة لعنكبوت ضخم يأكل "فأر جرابى وضفدع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط علماء من جامعة ميشيجان بعض اللقطات المرعبة فى الغابات المطيرة بالأمازون لعنكبوت ضخم بشكل غريب يجر بوسوم "فأر جرابى" على أرضية الغابة، والذى كان قد أكل ضفدع أشجارا من قبل.



عنكبوت وبوسوم

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، قضى الفريق شهرًا فى غابات الأمازون المطيرة بالمناطق المنخفضة، وهى منطقة معروفة بالنظام البيئى المتنوع، فى حين خطط الباحثون فى البداية للتركيز على الزواحف والبرمائيات، لكنهم حولوا بسرعة تركيزهم على الحشرات والعناكب والعقارب.



عنكبوت وضفدع

واستطاع ا لباحثون التقاط هذه الصور بعدما سمعوا بعض الخربشة فى الأوراق الساقطة بالغابة، وقال مايكل جراندلر، أحد الباحثين، "نظرنا أكثر ورأينا عنكبوت ضخما جدا يسمى "الرتيلاء"، والذى توقف عن الركل بعد حوالى 30 ثانية من محاصرته".





عنكبوت وضفدع

ومن بين التفاعلات الغريبة الأخرى التى رصدها الفريق كانت عن العناكب التى تتغذى على الضفادع والسحالى.