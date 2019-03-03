تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى أن هاتف Galaxy Fold سيتوفر في Verizon وSprint

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار تقرير جديد لمطوري XDA إلى أن هاتف Galaxy Fold سيتوفر وفقاً للتسريبات التي رصدت لبرمجيات الهاتف في4 من شركات المحمول الرئيسية في الولايات المتحدة، والتي تشمل كلاً من Verizon وSprint وAT&T إلى جانب T-Mobile.

رصد مطوري XDA برمجيات إحترافية جديدة تعرف بcombination firmware، والتي تكشف عن تفاصيل حول هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Fold، حيث تستهدف هذه البرمجيات إجراء الإصلاحات على الأجهزة الخاصة بهاتف Galaxy Fold.

وتكشف برمجيات “combination firmware” عن شركات الناقل المحددة لدعم مستخدمي هاتف Galaxy Fold، حيث أكدت البرمجيات على أن هاتف Galaxy Fold يدعم 4 من كبرى شركات المحمول في الولايات المتحدة وهم Verizon وSprint وAT&T إلى جانب T-Mobile، حيث تحتوي البرمجيات على التطبيقات الخاصة بهذه الشركات.

كما تكشف البرمجيات عن تطبيقات لشركة Verizon من بينها تطبيق AdvancedCalling، وHuxExtension وهي تطبيقات تدعم المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر شبكات LTE أو المكالمات الصوتية عبر الإتصال بWi-Fi.

أيضاً من بين المميزات التي رصدت عبر مطوري XDA لهاتف Galaxy Fold بعض البرمجيات الخاصة بدعم الهاتف في الإتصال بأجهزة الحاسب للنموذج SM-F900U من الهاتف.

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