تكنولوجيا: الآن يمكن لبعض المستخدمين تمكين الثيم المظلم في Messenger عبر رمز القمر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتيح شركة الفيس بوك الآن لمستخدمي تطبيق Messenger إختيار تمكين الثيم المظلم في واجهة التطبيق من خلال إرسال رمز القمر في محادثات الماسنجر.

أشارت شركة الفيس بوك خلال شهر أكتوبر من العام الماضي إلى خططها لإضافة إختيار الثيم المظلم لتطبيق ماسنجر، إلا أن الميزة الجديدة لم يتم دفعها رسمياً لجميع المستخدمين، لكن سيكون هناك بديل لتمكين الثيم المظلم عبر أيموجي برمز القمر يمكن للمستخدم إرساله في المحادثات لتمكين الثيم المظلم، حيث ستظهر نافذة منبثقة فور إرسال ايموجي القمر في المحادثات تتيح للمستخدم الدخول إلى الإعدادات في الماسنجر حيث سيظهر إختيار جديد Dark Mode ومن ثم يمكن للمستخدم التبديل إلى الثيم المظلم.

أيضاً من المقرر أن يظهر للمستخدم تنبيه أخر فور تمكين الثيم المظلم في واجهة الماسنجر، حيث يشير التنبيه إلى أن خاصية الثيم المظلم مازالت في المرحلة التجريبية في التطبيق لذا ستظهر بعض الصفحات في التطبيق دون الثيم المظلم.

يذكر أن ميزة تمكين الثيم المظلم عبر ايموجي القمر رصدت من مستخدمي Reddit في بعض المناطق التي يأتي من بينها المملكة العربية السعودية، والفلبين، البرتغال إلى جانب إندونسيا.

المصدر

اعلان

