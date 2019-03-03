أتربة وأمطار تضرب البلاد.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

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كتب: ضياء السقا
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الأحد، مؤكدة أنه يشهد أمطار ورمال وأتربة على عدد من المناطق.
وقالت الهيئة إن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.
وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".
وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
تحذيرات عامة من الأرصاد
وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.
كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.
وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:
الصغرى العظمى
القاهرة 13 21
شبين الكوم 12 21
طنطا 12 20
دمنهور 10 20
الإسكندرية 07 20
بلطيم 10 19
مطروح 09 19
السلوم 08 19
سيوة 07 20
بورسعيد 10 18
دمياط 10 18
الزقازيق 11 19
الإسماعيلية 10 21
السويس 10 19
العريش 10 20
رفح 08 19
رأس سدر 13 19
نخل 05 18
نويبع 12 23
طابا 08 22
كاترين 02 12
الطور 11 21
شرم الشيخ 12 23
الغردقة 12 24
مرسى علم 13 23
الفيوم 10 21
بنى سويف 09 21
المنيا 06 21
أسيوط 07 22
سوهاج 08 22
قنا 08 23
الأقصر 09 24
أسوان 10 25
أبوسمبل 09 26
الوادي الجديد 06 24
شلاتين 14 24
أبو رماد 14 23
راس حدربة 14 22
حلايب 16 21
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