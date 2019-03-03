شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تنهى عمل خدمات تتبع اللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت عزمها إيقاف دعمها لتطبيقات وخدمات جهازها "مايكروسوفت باند"، بما فى ذلك تطبيق "Health Dashboard" لتتبع اللياقة البدنية وسوار تتبع اللياقة البدينة Microsoft Band وذلك بحلول 31 مايو المقبل.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، ستقوم الشركة بتعويض جميع المستخدمين الذين لا تزال أجهزتهم تحت الضمان، حيث تقدم الشركة 79.99 دولارًا لأصحاب السوار الأول و175 دولارًا لأجهزة Band 2، فيما قالت الشركة فى بيان لها:" فى 31 مايو، سيتم إغلاق موقع" Microsoft Health Dashboard "وستتم إزالة تطبيقات Microsoft Band من متجر Microsoft Store وGoogle Play وApple App"، وأوضح التقرير أن الشركة قامت بتوجيه المستخدمين لنقل بياناتهم باستخدام أدوات التصدير على موقع دعم Microsoft قبل 31 مايو.

يذكر أنه تم طرح Microsoft Band فى عام 2014 باستخدام ميزات تعقب الساعات والساعات الذكية التى تم تطويرها بواسطة مايكروسوفت، كما تم إطلاق سراح الجيل الثانى منها ايضا، وفى عام 2016، توقف إنتاجها بسبب تصميمها الغريب وغير المريح المنتقد فى كثير من الأحيان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.