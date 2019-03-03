شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 تحقيقات تنتظر فيس بوك لانتهاكها قواعد حماية البيانات وخصوصيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه حاليا شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إضافة إلى منصتى انستجرام وواتس آب، ما يصل إلى 10 تحقيقات قانونية لاتهامها بانتهاك قواعد حماية البيانات الأوروبية، وذلك وفقًا لما كشفت عنه لجنة حماية البيانات فى أيرلندا، فيما أوضحت اللجنة أيضا أن هناك تحقيقات تجرى حاليا مع كل من أبل وتويتر ولينكدإن المملوكة لمايكروسوفت.

ووفقا لما نشره موقع computerweekly الأمريكى، فتعد لجنة حماية البيانات الأيرلندية DPC هى المنظم الرئيسى للاتحاد الأوروبى، وقد فتح مكتب اللجنة 10 تحقيقات قانونية فى فيس بوك وغيرها من المنصات الأخرى التابعة لها، فى الأشهر السبعة الأولى منذ بدء العمل بقانون اللائحة العامة لحماية البيانات "GDPR" فى 25 مايو 2018.

وكشف مكتب DPC فى تقريره السنوى لعام 2018، عن وجود ما يصل إلى 15 تحقيقا متعلقا بانتهاك البيانات مع العديد من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات فى أيرلندا، والتى منها 7 تحقيقات تخص فيس بوك وحدها و2 مع واتس آب وواحد مع انستجرام، و2 مع أبل و2 مع تويتر وواحد مع لينكد إن.

وكشف التقرير، أن اللجنة شهدت زيادة كبيرة فى عدد الشكاوى الواردة منذ تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث حصلت خلال الفترة بين 25 مايو و31 ديسمبر 2018 على 2864 شكوى، فيما ينتظر أن تصل جميع هذه التحقيقات إلى مرحلة القرار والتحكيم فى وقت لاحق من هذا العام.

فيما أوضح التقرير، أن هناك تحقيقات تتناول مدى التزام فيس بوك باللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالحق فى الوصول إلى البيانات الشخصية فى قاعدة بياناتها، إضافة إلى الأساس الذى تعتمد عليه المنصة فى معالجة البيانات الشخصية، وفيما يتعلق بالأساس الذى تعتمد عليه المنصة فى معالجة البيانات الشخصية فى سياق التحليل السلوكى والإعلانات المستهدفة.