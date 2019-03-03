شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات: أبل تسعى للإعلان عن سماعة AirPods 2 فى 29 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحدث التسريبات المتعلقة بسماعة أبل اللاسلكية المقبلة AirPods 2 أن الشركة تخطط للكشف عنها رسميا فى 29 مارس الجارى، إذ من المنتظر أن يضم هذا الإصدار العديد من المميزات الجديدة بما فى ذلك ميزة تعقب صحة المستخدم.

ووفقا لما نشره موقعhothardware الأمريكى، فإن أبل لن تطلق هذا الإصدار الجديد من الساعة مع إصدارات أيفون المقبلة، إذ ستكشف عنها فى حدث منفصل تعقده الشركة يوم 29 مارس الجارى، ووفقا للتسريبات ستضم الساعة تقنية متابعة حالة المستخدم الصحية بشكل مدمج فى السماعة، كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن AirPods 2 تضم مستشعرات لمراقبة صحة المستخدم التى لا تتضمن رصد معدل ضربات القلب.

ومن المنتظر أن تصل الساعة إلى الأسواق فى منتصف العام الجارى 2019، كذلك ستتوقف الشركة عن طرح الإصدار الأول من سماعتها الذكية AirPods فى 28 من مارس، وذلك استعدادا لإطلاق الإصدار الجديد.